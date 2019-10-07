«Если пропускать на первых минутах по два мяча, то говорить о желании играть бессмысленно»

Сборная России по футболу начинает тренироваться перед отборочными матчами Евро-2020 с Шотландией и Кипром. Команда собралась в Новогорске сразу после матчей чемпионата России. Накануне вечером программу 12-го тура завершали самые яркие встречи. ЦСКА уступил на своем поле «Ростову» 1:3, а «Спартак» проиграл на выезде «Краснодару» 1:2. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

«Спартак» проиграл пятый раз подряд и занимает в турнирной таблице Чемпионата 12-е место. Что касается эмоций и самоотдачи, то к игрокам «Спартака» вроде как претензий нет, особенно во втором тайме. Было видно, что желание играть и выигрывать у команды есть, но если пропускать на первых минутах по два мяча, то говорить о желании бессмысленно. «Спартак» горел 0:2 уже к 20-ой минуте. Да, потом один мяч отквитали, шли вперед, но все тщетно. Концовка вообще получилась жаркой.

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Арбитр показал две красные карточки, а желтых за весь матч было показано девять. Но, несмотря на это, назвать игру «Спартака» достойной нельзя, уверен Максим Калиниченко, который играл в составе красно-белых в «нулевые»: «Достойно сражаться — нет такого понятия. Достойно нужно, наверное, только выигрывать. Тем более в таком положении “Спартак” обязан выигрывать и драться. Ну, драка получилась условно, а игры ни от “Спартака”, ни от “Краснодара” по большому счету мы не увидели. Был всплеск 20-минутный, в котором “Спартак” пропустил два мяча, и потом была абсолютно равная, на мой взгляд, игра».

Понятно, что в ближайшее время в «Спартаке» появится новый главный тренер. И предъявлять претензии Сергею Кузнецову, который исполняет обязанности наставника красно-белых, бессмысленно. Но вопрос, когда команда выберется из той ямы, куда в очередной раз попала, остается открытым. Болельщики другого столичного клуба ЦСКА тоже недовольны игрой своей команды. Армейцы проиграли на своем поле «Ростову» (1:3), причем смогли пропустить больше трех мячей.

Это поражение отправило ЦСКА с первого на пятое место, а в адрес главного тренера красно-синих все чаще начинает звучать жесткая критика. Футбольный эксперт Роман Широков высказался по поводу Виктора Гончаренко весьма жестко: «Я считаю, что Гончаренко далеко не топ-тренер, к сожалению, на данный момент. И ЦСКА под его руководством, мягко говоря, не прогрессирует, особенно молодежь. Ребят много молодых, и, наверное, был расчет на то, что когда их берут, они будут прогрессировать и показывать чуть другую игру».

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А вот кто, действительно, ликует — так это болельщики «Ростова», и главный тренер команды Валерий Карпин настроен решительно, хотя порой воспитательные методы Карпина вызывают улыбку. Например, герой встречи Хорен Байрамян, забивший армейцам два мяча, рассказал после победы такую историю: «Ну, еще четыре тура назад, когда все со сборных вернулись, Валерий Георгиевич сказал: за эти четыре тура, то есть до следующего вызова в сборные, два гола забьешь — остаешься с волосами, если не забьешь — побреешься налысо. И то же самое Шомуродову сказал, что три мяча надо забить. Ну, видите, слава Богу, мы в последнем туре исполнили это, набрали эти очки и выиграли спор. Поэтому мы остаемся со своими волосами».

Шутки шутками, а «Ростов» — один из лидеров. Сейчас в верхней части турнирной таблицы у четырех команд одинаковое количество очков: по 26 баллов у «Локомотива», «Ростова», «Краснодара» и «Зенита». У ЦСКА — 35 очков. Остальные команды далеко позади. 13-й тур чемпионата России по футболу стартует только 18-го октября. Пока же все внимание к сборной. В четверг наша команда сыграет в «Лужниках» с Шотландией, а в воскресенье — на выезде с Кипром.

Лилия Галявиева