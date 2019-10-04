Главные новости к утру 4 октября

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными на следующей неделе. Сколько человек примут участие в обмене, пока не известно. Как прошел первый обмен между РФ и Украиной

Россия предложила взять паузу в работе первого комитета Генссамблеи ООН из-за того, что часть российской делегации не получила визы США. Москва также предложила перенести следующую сессию комитета ГА ООН в Вену или Женеву. О визовом скандале

Как узнал “Ъ”, «Победа» попросит Минтранс прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию. По словам источника “Ъ”, убытки от запрета полетов авиакомпания оценивает в 500 млн руб.

США выступили против введения шифрования данных в мессенджерах Facebook. Озвученную генпрокуром Уильямом Барром инициативу поддержали в Великобритании и Австралии. В соцсети считают, что это «подорвет неприкосновенность частной жизни и безопасность людей во всем мире».

В матчах второго тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА проиграл «Эспаньолу» со счетом 2:0, «Краснодар» уступил «Хетафе» со счетом 2:1.

Госдеп США одобрил продажу Украине 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сумма сделки составляет $39,3 млн, ранее она уже получила одобрение Конгресса США.

О предстоящих 4 октября событиях читайте в анонсе “Ъ”.