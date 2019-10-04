Россия предложила взять паузу в работе первого комитета ГА ООН из-за невыдачи виз США

США не выдали визы части российской делегации, направлявшейся на сессию Первого комитета Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, рассказал в ходе выступления в организации зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, пока визовый вопрос не будет решен, нужно взять паузу в работе комитета ГА ООН. Дипломат также призвал Секретариат ООН предпринять меры для разрешения ситуации.

Новый скандал между Россией и США разразился в конце сентября, когда десять российских дипломатов не смогли получить визу, чтобы посетить сессию ГА ООН. Из-за невыдачи виз также сорвалась поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Господин Полянский заявил, что у США «нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств-членов ООН в проводимых под ее эгидой мероприятиях», и Россия с подобной практикой «мириться не намерена».

«Пока "визовый вопрос" остается подвешенным мы предлагаем взять "техническую" (или процедурную) паузу для его урегулирования в срочном порядке. Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию. Пока же США не выполнят свои обязательства перед ООН в плане обеспечения работы всех заявленных официальных представителей государств–членов ООН, предлагаем перейти в режим неформальных консультаций»,— заявил Дмитрий Полянский, текст выступления которого приводится на сайте постпредства РФ при ООН.

Дипломат также предложил перенести следующую сессию Первого комитета ГА ООН в Вену или Женеву. Он добавил, что Россия готова «к предметному обсуждению этого вопроса в ходе текущей сессии ГА ООН». Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

Ранее Москва направила официальную жалобу в ООН из-за невыдачи американских виз российским дипломатам. США причину отказа в визах раскрывать не стали, сославшись на индивидуальный порядок при рассмотрении заявок и на конфиденциальность информации. Кремль обвинил Вашингтон в нарушении международных обязательств.

Подробнее о визовом скандале — в материале “Ъ” «Бьют не по паспорту, а по визе».