Главные анонсы 4 октября

Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» в образовательном центре «Сириус». На мероприятии планируется рассмотреть итоги работы платформы и идеи новых проектов.

В Совете федерации состоятся парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». На них выступит министр финансов РФ Антон Силуанов. О проекте бюджета

Коптевский суд Москвы рассмотрит иск Московского метрополитена к организаторам несанкционированной акции 27 июля. Ответчиками по иску являются Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Георгий Албуров, Любовь Соболь. Об исках к организаторам протестов в Москве

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, осужденного на пять лет колонии за твит о детях силовиков. Накануне в его поддержку выступили российские блогеры и журналисты.

Головинский суд в Москве рассмотрит иск Генеральной прокуратуры (ГП) РФ об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд руб. Полковник обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК). О деле