ГИБДД: водителям достаточно суток для устранения незаконной тонировки

Начальник ГИБДД России Михаил Черников считает, что водители, управляющие авто с незаконной тонировкой, должны иметь право снять пленку в «разумный срок (не менее суток»). Срок отсчитывается с момента выдачи письменного предписания устранить нарушение. Это следует из ответа господина Черникову депутату Госдумы Ярославу Нилову.

Напомним, тонировочная пленка, пропускающая менее 70% света, запрещена на передних стеклах. При нарушении инспекторы выносят постановления по ст. 12.5 КоАП, штраф составляет 500 руб. Сотрудники ДПС требуют от водителя устранить нарушение (то есть снять пленку), в противном случае применяется статья 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В этом случае суд может назначить водителю до 15 суток административного ареста. Подобная практика применяется уже несколько лет, «Ъ» рассказывал об этом.

По словам замглавы думской фракции ЛДПР Ярослава Нилова, бывают случаи, когда инспекторы, угрожая статьей 19.3, требуют от водителей снять пленку прямо на месте задержания автомобиля. Господин Нилов направил в ГИБДД России запрос о правомерности такой практики, и получил на него ответ. Аналогичное обращение было направлено в Генпрокуратуру РФ, там также подтвердили, что требование устранить нарушение может быть только в письменной форме.

В 2015 году, напомним, депутаты Госдумы планировали поднять штраф за незаконную тонировку до 1-1,5 тыс. руб., однако законопроект так и не приняли.

Подробнее читайте в статье “Ъ” «Отношения ГИБДД и водителей станут прозрачнее».