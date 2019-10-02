Путин потребовал не снижать доплаты медикам при повышении окладов

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о планах ввести гарантированную долю оклада в структуре зарплаты медработников на уровне 55%. Она считает, что такую гарантию нужно установить актом федерального правительства.

«Хотела бы отметить, что некоторые регионы уже сейчас имеют эти показатели — их 10, некоторые приближаются — их 34, но есть четыре региона, где доля оклада не превышает 20–25%, и там основные проблемы, основные жалобы»,— сказала госпожа Скворцова во время совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения.

Господин Путин считает, что нужно не забывать о доле других доплат. «Важно чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, чтобы вот этого фокуса не произошло»,— сказал президент.

По словам Вероники Скворцовой, в 2020–2021 годах будут сформированы типовые нормы труда на одну ставку. «Пока этого не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости, соответственно, при оплате и оклада, и стимулирующих выплат»,— считает министр здравоохранения. Предполагается, что для перехода на новую систему потребуется не менее двух лет.

Напомним, Владимир Путин в августе дал поручение предложить меры по повышению зарплаты врачей первичного звена здравоохранения и учителей.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Врачей готовят к приему денег».