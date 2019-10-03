Китайским самоспасателям вернули сертификат

Скандал, разразившийся на российском рынке шахтных самоспасателей из-за спорного качества массово используемых китайских изделий OSR, стихает. Крупнейший поставщик китайской продукции новосибирский «Транс Ойл», подавший иск к тамбовской корпорации «Росхимзащита» (структура «Ростеха») и обвинивший ее в недобросовестной конкуренции, добился возобновления действия сертификата соответствия OSR, но саму компанию признали банкротом. «Транс Ойл» добивался признания недействительными результатов исследований OSR «Росхимзащитой», которая заявила о несоответствии продукции техрегламенту Таможенного союза, после чего действие сертификата было приостановлено.

Арбитражный суд Тамбовской области принял отказ ООО «Транс Ойл» от иска, поданного в середине мая, и прекратил производство по делу. Третьими лицами в деле привлечены ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и ООО «Распадская угольная компания» (входит в ПАО «Распадская», основной угольный актив Evraz Романа Абрамовича и партнеров). «Транс Ойл» Аркадия Немцева пытался не только признать результаты исследований OSR недействительными, но и обязать «Росхимзащиту» отозвать обращения в адрес контролирующих органов со ссылками на испытания.

«Транс Ойл» занимается продвижением в России шахтных самоспасателей OSR (изолирующее средство защиты дыхания разового применения). Их производит китайская корпорация CCTEG, в России они получили разрешительную документацию, в частности сертификат соответствия. Из документов арбитражных судов следует, что «Транс Ойл» с 2011 года занимался поставками китайской продукции в Россию. Но, по открытым данным, в 2017–2018 годах функции поставщика были переданы третьим лицам. Сейчас на российском рынке эксплуатируются около 10 тыс. OSR.

Что такое самоспасатель OSR Самоспасатели OSR — устройство размером 18 на 20 см, которое носится на плече или на поясе. Используется для изолирования органов дыхания от неблагоприятного воздействия, в частности при пожарах; действие основано на химически связанном кислороде. Предназначено для разового применения: по данным производителя, позволяет выходить из опасной зоны от 45 до 95 минут (в зависимости от модели).

Скандал вокруг OSR разразился в начале 2019 года. Тогда ряд производителей самоспасателей, в частности корпорация «Росхимзащита», ООО «ТД "Спасатель"» и ООО «ЮЗСО» международного холдинга Dezega, направили в государственные и контролирующие органы, а также участникам рынка информацию о несоответствии OSR требованиям техрегламента Таможенного союза. Поводом стали результаты исследований китайской продукции, проведенных в испытательном центре «Спиротехнотест» «Росхимзащиты» и в кемеровском ВостНИИ (занимается проблемами безопасности угольной отрасли). Согласно акту исследования «Росхимзащиты» (он был опубликован на кемеровских интернет-ресурсах), испытания проводились по запросу ООО «Распадская угольная компания», которая передала в Тамбов для изучения 16 самоспасателей.

Проведенные в сентябре 2018 года испытания выявили четыре нарушения техрегламента, а также якобы имеющееся несоответствие заявленному времени защитного действия. В январе 2019 года результаты исследования были направлены в Ростехнадзор, а затем и в прокуратуру. Вскоре действие сертификата соответствия было приостановлено. В «Транс Ойле» тогда отмечали, что протоколы и испытания «произведены, составлены и оформлены с грубейшими нарушениями федерального законодательства», о чем были направлены «официальные жалобы в соответствующие надзорные органы». Действия «Росхимзащиты» там называли проявлением «конкурентной войны».

22 августа «Транс Ойл» признан банкротом по иску ФНС, конкурсным управляющим был назначен Данис Валиуллин. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что компания давно не ведет деятельность и не имела даже 180 тыс. руб. на процедуру наблюдения. Более года не проводились операции по счетам, выручка в 2018–2019 годах отсутствовала, никакого имущества за должником зарегистрировано не было. Господин Валиуллин выявил сомнительные сделки — перечисление 10,7 млн руб. учредителю и директору Аркадию Немцеву по договорам займа в 2015–2017 годах (господин Немцев, согласно представленным управляющему документам, вернул лишь 4,02 млн руб.). Представитель «Транс Ойла», впрочем, в суде заявил, что в июне и в августе компания продала за 40 тыс. руб. два товарных знака (какие именно, не уточняется) индивидуальному предпринимателю Марине Брук (у самого «Транс Ойла» остался товарный знак «Росгорноспас»), а владелец якобы полностью вернул долг компании. Но суд согласился с арбитражным управляющим и ввел упрощенную процедуру банкротства по признакам отсутствующего должника.

На портале «Росгорноспас», где продвигаются китайские изделия и публикуются сообщения от имени «Транс Ойла», после отзыва иска было опубликовано новое заявление. «Любые конкурентные войны рано или поздно имеют свой логический конец, — констатируется в заявлении. — Возвращаемся к сравнению технических и эксплуатационных характеристик промышленных изолирующих самоспасателей и приглашаем к сотрудничеству всех желающих». Заявление сопровождается скриншотами данных Росаккредитации, согласно которым «Транс Ойл» вновь имеет возобновленный сертификат соответствия китайской продукции требованиям техрегламента Таможенного союза (срок действия — до 2020 года).

По данным Росаккредитации, действие сертификата приостанавливалось 25 июня и было возобновлено 26 сентября «по решению органа по сертификации». Таким образом, «Транс Ойл» фактически добился разрешения на эксплуатацию OSR без судебного разбирательства с «Росхимзащитой». А 19 августа аналогичный сертификат (до 2024 года) получила индивидуальный предприниматель Марина Брук. С 2017 года госпожа Брук владеет товарным знаком OSR. Кроме того, еще в 2010 году вместе с учредителем «Транс Ойла» Аркадием Немцевым и неким Михаилом Алтухиным она стала автором патента, права на который получил «Транс Ойл».

Данис Валиуллин предпочел подробно не комментировать ситуацию, отметив, что детально в судебные разбирательства «Транс Ойла» еще не вникал. По его словам, на конец сентября имущества у компании выявлено не было. «"Транс Ойл" никак не мотивировал в судебном заседании свой отказ от иска. По всей видимости, они поняли, что их претензии незаконны, — сказал “Ъ-Черноземья” помощник гендиректора "Росхимзащиты" по правовым вопросам Максим Копылов (представлял интересы корпорации в суде). — Говорить о том, что мы будем проводить новые исследования OSR, не стоит: нас это не очень интересует, испытания мы проводили по заказу угольной компании». Рабочий телефон «Транс Ойла» не отвечал.

Оснований полагать, что госпожа Брук или иные новые поставщики OSR обратятся с повторным иском к «Росхимзащите» от своего имени, нет, считает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов: «Действие сертификата соответствия продукции CCTEG восстановлено. Соответственно, действия "Росхимзащиты" в прошлом не могут наносить ущерба новым представителям марки OSR в России в настоящем и будущем». «Изначально у иска было две цели — восстановление сертификата соответствия, чего уже удалось добиться, и устранение репутационных рисков для импортера в связи с действиями конкурента. Поскольку "Транс Ойл" уже находится в процессе банкротства, то в целом восстановление его репутации уже не имеет существенного значения», — отмечает господин Пахомов. При этом сам «Транс Ойл» после отзыва иска вновь подать его не сможет, напоминает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений Национальной юридической службы «Амулекс» Галина Гамбург.

Олег Мухин