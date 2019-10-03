Корпорация «Росхимзащита»

Создана в 2004 году на базе Тамбовского научно-исследовательского химического института. Объединяет пять научно-исследовательских институтов, две проектно-конструкторские организации и четыре завода. Производит средства индивидуальной и коллективной защиты и химические продукты. Изделия применяются в угледобывающей, газовой, горнорудной, металлургической и других отраслях промышленности, на подводных лодках, космических кораблях и в гражданской обороне. Уставный капитал — 728 млн руб. Гендиректор — Константин Стяжкин. По данным «Росхимзащиты», консолидированная выручка корпорации по МСФО за 2018 год составила 1,6 млрд руб., убыток — 52,3 млн руб.