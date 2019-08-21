Китайские самоспасатели изучают в Тамбове

Скандал, разразившийся на российском рынке шахтных самоспасателей из-за спорного качества массово используемых китайских изделий OSR, дошел до судебного разбирательства. Арбитражный суд Тамбовской области начал рассмотрение иска крупнейшего поставщика китайской продукции — новосибирского ООО «Транс Ойл» к местной корпорации «Росхимзащита» (структура «Ростеха») о признании недействительными результатов исследований OSR. В ходе исследования «Росхимзащита», также производящая самоспасатели, признала OSR не соответствующими техрегламенту Таможенного союза. В «Транс Ойле» называют результаты исследований проявлением «конкурентной войны», но юристы считают маловероятной победу новосибирской компании в суде.



Арбитражный суд Тамбовской области назначил к судебному разбирательству дело по иску ООО «Транс Ойл» к «Росхимзащите». Заседание отложено до 24 сентября. Третьими лицами к участию в деле привлечены ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и ООО «Распадская угольная компания» (входит в ПАО «Распадская», основной угольный актив Evraz Романа Абрамовича и партнеров). «Транс Ойл» пытается не только признать результаты исследований OSR недействительными, но и обязать «Росхимзащиту» отозвать обращения в адрес контролирующих органов со ссылками на произведенные испытания.

Что такое самоспасатель OSR Самоспасатели OSR — устройство размером 18 на 20 см, которое носится на плече или на поясе. Используется для изолирования органов дыхания от неблагоприятного воздействия — в частности, при пожарах; действие основано на химически связанном кислороде. Предназначено для разового применения: по данным производителя, позволяет выходить из опасной зоны от 45 до 95 минут (в зависимости от модели).

«Транс Ойл» занимается продвижением в России шахтных самоспасателей OSR (изолирующее средство защиты дыхания разового применения). Их производит китайская корпорация CCTEG, в России они получили разрешительную документацию, в частности сертификат соответствия. Из документов арбитражных судов следует, что «Транс Ойл» с 2011 года занимался поставками китайской продукции в Россию. Но, по открытым данным, в 2017-2018 годах функции поставщика были переданы третьим лицам. Сейчас на российском рынке эксплуатируются более 7 тыс. OSR.

Скандал вокруг OSR разразился в начале 2019 года. Тогда ряд производителей самоспасателей — в частности корпорации «Росхимзащита», ООО ТД «Спасатель» и ООО «ЮЗСО» международного холдинга Dezega — направили в государственные и контролирующие органы, а также участникам рынка информацию о несоответствии OSR требованиям техрегламента Таможенного союза. Поводом стали результаты исследований китайской продукции, проведенных в испытательном центре «Спиротехнотест» «Росхимзащиты» и в кемеровском ВостНИИ (занимается проблемами безопасности угольной отрасли). Согласно акту исследования «Росхимзащиты» (он был опубликован на кемеровских интернет-ресурсах), испытания проводились по запросу ООО «Распадская угольная компания», которая передала в Тамбов для изучения 16 самоспасателей.

Проведенные в сентябре 2018 года испытания выявили четыре нарушения техрегламента, а также якобы имеющееся несоответствие заявленному времени защитного действия. В январе 2019 года результаты исследования были направлены в Ростехнадзор, а затем и в прокуратуру.

В «Транс Ойле» считают, что протоколы и испытания «произведены, составлены и оформлены с грубейшими нарушениями федерального законодательства», о чем «направлены официальные жалобы в соответствующие надзорные органы». «Все аппараты, некомпетентно "исследуемые" данными лицами, были изъяты у ООО “Распадская угольная компания” (РУК) при участии правоохранительных органов Кемеровской области якобы по неким жалобам, которые неизвестны ни производителю, ни его представителю, ни потребителям, ни надзорным и контролирующим органам в области технического регулирования и промышленной безопасности, — следует из опубликованного «Транс Ойлом» заявления. — Сама данная партия (100 штук) была поставлена на РУК в 2016 году как опытная, а согласно акту… находилась все это время в условиях грубейших нарушений правил эксплуатации». В компании также «уверены», что «"встречная" подобная проверка самоспасателей ШСС 2016-2017 года выпуска, даже без грубых нарушений правил эксплуатации, приведет к остановке отечественной горнодобывающей промышленности ввиду отсутствия надежных средств индивидуальной защиты и самоспасения горнорабочих». Самоспасатели ШСС производит «Росхимзащита», и «Транс Ойл» считает действия конкурента проявлением «недостойной конкурентной войны».

В «Росхимзащите» вчера не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”. Но действия самого «Транс Ойла» уже были признаны неправомерными. 25 июля 2019 года арбитражный суд Новосибирской области отказал компании в признании недействительным предупреждения новосибирского УФАС от 26 февраля 2019 года. Этим предупреждением УФАС потребовало прекратить рассылку писем о превосходстве самоспасателей OSR над ШСС. Такие письма «в связи со сложившейся ситуацией вмешательства правоохранительных органов Кемеровской области в сферу промышленной безопасности угольных шахт» были направлены в правительство РФ, СКР, Минэнерго РФ, Ростехнадзор, Росуглепроф, администрацию Кемеровской области, кемеровский главк МВД, ВНИИ труда, Распадскую угольную компанию, шахту «Полосухинская», шахту «Анжерская-Южная», «ПМХ-Уголь», шахту «Заречная» и «АрникаНовосибирск». В рассылке представители «Транс Ойла» заявляли о «высочайшем качестве самоспасателей OSR и недостаточных защитных свойствах ШСС», при этом «конкретные критерии сравнения» отсутствовали, установили в УФАС.

Суд согласился с ведомством, что в сравнениях «Транс Ойла» использовались несопоставимые факты. «Транс Ойл» пытался приостановить действие предупреждения на время судебного разбирательства, но не смог добиться и этого. Теперь, согласно предупреждению УФАС, компания должна будет проинформировать адресатов рассылки о «конкретных оценочных критериях» произведенного сравнения и предоставить другую объективную информацию.

Юристы не уверены, что «Транс Ойлу» удастся отстоять свою позицию в суде. При рассмотрении спора важнейшим вопросом станет соблюдение порядка подтверждения соответствия характеристик самоспасателей требованиям Таможенного союза, отмечает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений национальной юридической службы «Амулекс» Галина Гамбург. «Истцом избран неверный способ защиты своих интересов, — полагает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. — Вряд ли судебным процессом истец может запретить ответчику иметь свое мнение о качестве оцениваемых самоспасателей. Такие действия ответчика вполне могут быть проявлением "конкурентной войны", но чего именно пытается добиться путем обращения в суд компания, не совсем понятно».

Олег Мухин