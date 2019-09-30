Проект трехлетнего бюджета внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020–2022 годы, его планируют рассмотреть 2 октября на внеочередном заседании совета нижней палаты парламента. После этого его направят в Совет федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, в регионы и профильные комитеты, говорится на сайте Госдумы.

В 2020 году ожидаются доходы в размере 20,38 трлн руб. В 2021 году доходы увеличатся до 21,25 трлн руб., а в 2022 году — до 22,06 трлн руб.

Профицит бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП. Он увеличится до 1,1% в 2021 году и уменьшится до 0,8% к 2022 году. По макропрогнозу инфляция будет на уровне 3% в следующем году.

О том, сколько в бюджете заложено денег на исполнение послания президента, читайте в публикации “Ъ” «Послания президента вписали в бюджет».