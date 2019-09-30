Власти не будут принуждать предприятия участвовать в эксперименте по введению четырехдневки

Предприятия—участники национального проекта по повышению производительности труда не обязаны вводить четырехдневную рабочую неделю, рассказал порталу «Будущее России. Национальные проекты» замглавы Минэкономики Петр Засельский. Он отметил, что ни одно из них не выразило заинтересованности в сокращении рабочих часов.

«Если говорить о предприятиях нашего нацпроекта, я хочу подчеркнуть, что никаких обязательств по участию предприятий в эксперименте по четырехдневной рабочей неделе точно нет. Смысл в том, что если предприятия вдруг захотят попробовать такой режим работы, то они могут высказать такое желание, но пока ни одно из предприятий-участников не высказало никакой заинтересованности»,— сказал господин Засельский.

По его словам, нацпроект направлен на то, чтобы сделать рабочий день полезным, «чтобы максимальное количество рабочего времени уходило на созидание, а не на простаивание». Тем не менее замминистра считает, что сокращение рабочей недели может быть полезным для ряда профессий.

«Творческие профессии плюс профессии, которые не требуют постоянного присутствия, такие форматы есть среди разработчиков программного обеспечения. Есть компетенции, которые не востребованы весь рабочий день, и такие люди стремятся участвовать в нескольких проектах в разных компаниях (например, дизайнеры). В таких случаях нужно обеспечить желание работника и работодателя иметь установленные законодательством трудовые отношения»,— объясняет господин Засельсий.

Премьер-министр Дмитрий Медведев летом поручил Минтруду рассмотреть перспективы введения четырехдневной рабочей недели и оценить последствия для экономики. Позже глава правительства попросил не воспринимать его слова буквально. Господин Медведев считает, что нужно создать более гибкое трудовое законодательства, чтобы у работодателей была возможность сокращать рабочее время.

О возможных вариантах введения четырехдневки читайте в материале “Ъ” «Между сокращением и сжатием».