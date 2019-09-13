Медведев предложил заранее подготовить законодательство для четырехдневной рабочей недели

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать более гибкое трудовое законодательство, чтобы была возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, перспектива сокращения трудового времени будет зависеть от ситуации в экономике, передает его слова ТАСС.

«В будущем может быть и уменьшение трудовой недели,— сказал господин Медведев на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.— Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств. Но погрузить все это — новое — в законодательство, наверное, необходимо».

Господин Шмаков отметил, что Трудовой кодекс должен учитывать удаленную, дистанционную и платформенную формы занятости и трудовых отношений, которые с этим связаны. По его словам, при изменении законодательства не должно быть ухудшения положения работника вне зависимости от того, работает он в традиционных формах или каких-то новых.

Также председатель ФНПР предложил учитывать рабочее время не в днях, а в часах. «Мы поддерживаем идею, что мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы хорошо жить. Но для этого, естественно, нужно, чтобы складывалась масса факторов»,— сказал он.

Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр в начале июня 2019 года. Позже он поручил Минтруду представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики. Глава правительства, однако, призвал не воспринимать эту идею буквально, поскольку изменения должны сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

Опрос HeadHunter показал, что 76% работодателей не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю, так как видят в этом больше минусов, чем плюсов.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Между сокращением и сжатием».