Большинство американцев выступили против импичмента Трампа

Квиннипэкский университет провел опрос по поводу поддержки жителями США импичмента президента Дональда Трампа, пишет The Hill. Большинство граждан выступили против, таких оказалось около 57%. Поддержали импичмент 37% респондентов.

Опрос проводился с 19 по 23 сентября среди 1,4 тыс. человек. Ранее аналогичную социологию представил Университет Монмут. По его итогам импичмент не поддержали около 59% опрошенных, а за него высказались 35% респондентов.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Опросы проводились до официальной публикации стенограммы телефонного разговора господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно из-за этой беседы демократы потребовали начать процедуру импичмента. В телефонном разговоре обсуждалось расследование в отношении Хантера Байдена — сына потенциального соперника Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

По мнению демократов, президент США давил на господина Зеленского. После публикации спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о подтверждении необходимости запуска процедуры импичмента. Министерство юстиции США в свою очередь не нашло нарушений законодательства. Дальнейшее расследование прекращено. Владимир Зеленский не считает, что не него оказывали давление.

Как зарубежные СМИ оценивают вероятность запуска процедура импичмента — в материале “Ъ” «Шансов на то, что Дональд Трамп лишится своего поста, почти нет».