В Мосгорсуд поступило представление Генпрокуратуры о смягчении наказания Устинову

Представление Генеральной прокуратуры о смягчении наказания актеру Павлу Устинову поступило в Мосгорсуд, сообщила “Ъ” пресс-служба суда. Дата рассмотрения документа пока не назначена.
«Представление Генпрокуратуры на приговор в отношении П. Устинова поступило в Московский городской суд»,— сообщила пресс-служба.
Напомним, 16 сентября господин Устинов был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа при задержании на акции протеста (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ч. 2 ст. 318 УК РФ). Во время судебного разбирательства прокурор просил назначить Павлу Устинову наказание в виде шести лет в колонии.
Накануне стало известно, что теперь прокуратура намерена просить суд об изменении меры пресечения Павлу Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Генпрокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить ему наказание, которое не связано с реальным лишением свободы.
По информации “Ъ”, адвокаты, если суд откажет в удовлетворении ходатайства, сегодня, 20 августа, попросят об изменении меры пресечения Павлу Устинову на освобождение под поручительство руководителя Высшей школы сценических искусств Константина Райкина, у которого учился господин Устинов.
Подробнее о просьбе прокуратуры — в материале “Ъ” «Видео увидено».
Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «"Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить"».
просмотров: 344947
просмотров: 125177
просмотров: 99639
просмотров: 99578
просмотров: 79080