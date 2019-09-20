В Мосгорсуд поступило представление Генпрокуратуры о смягчении наказания Устинову

Представление Генеральной прокуратуры о смягчении наказания актеру Павлу Устинову поступило в Мосгорсуд, сообщила “Ъ” пресс-служба суда. Дата рассмотрения документа пока не назначена.

«Представление Генпрокуратуры на приговор в отношении П. Устинова поступило в Московский городской суд»,— сообщила пресс-служба.

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Напомним, 16 сентября господин Устинов был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа при задержании на акции протеста (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ч. 2 ст. 318 УК РФ). Во время судебного разбирательства прокурор просил назначить Павлу Устинову наказание в виде шести лет в колонии.

Накануне стало известно, что теперь прокуратура намерена просить суд об изменении меры пресечения Павлу Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Генпрокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить ему наказание, которое не связано с реальным лишением свободы.

По информации “Ъ”, адвокаты, если суд откажет в удовлетворении ходатайства, сегодня, 20 августа, попросят об изменении меры пресечения Павлу Устинову на освобождение под поручительство руководителя Высшей школы сценических искусств Константина Райкина, у которого учился господин Устинов.

Подробнее о просьбе прокуратуры — в материале “Ъ” «Видео увидено».

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «"Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить"».