Томич грозился устроить теракты с помощью мертвого голубя и груш

Полиция возбудила против жителя поселка Мирный в Томской области два уголовных дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, говорится в сводке поселковой администрации. Сейчас сотрудники ведомства ведут расследование.

По предварительным данным, 28 августа ранее не судимый 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил в дежурную часть полиции и заявил о готовящемся взрыве в поселке. «Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили подозреваемого, у которого в руках вместо гранаты находился мертвый голубь»,— говорится в сообщении. Мужчина пояснил, что хотел привлечь внимание.

Две недели спустя пьяный мужчина во второй раз позвонил в дежурную часть и сообщил уже о трех гранатах, пригрозив, что «готов взорвать кого угодно». Но приехавшие оперативники обнаружили, что вместо гранат у мужчины были три груши.

В пресс-службе МВД по Томской области сказали, что житель поселка стал фигурантом двух дел, возбужденных по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Юлия Сасевич