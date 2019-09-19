Классиков перечитали по Уголовному кодексу

Известные российские артисты и актеры приняли участие в арт-проекте #сядьзатекст рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron). Певец Юрий Шевчук, актер Александр Паль, журналист Леонид Парфенов и еще несколько десятков участников прочли тексты Михаила Лермонтова, Льва Толстого и других русских классиков в студии, напоминающей комнату задержанного на митингах и обвиненного в призывах к экстремизму студента Егора Жукова. Каждому фрагменту тройка «судей» вынесла приговор в соответствии с Уголовным кодексом РФ на фоне того, как интерьер «комнаты» разбирали люди в масках и черном камуфляже.

Трансляция арт-проекта #сядьзатекст 19 сентября прошла на YouTube-канале рэпера Oxxxymiron. Его суть состояла в чтениях русских классиков в антураже студии, напоминающей комнату в квартире, перед сидящей спиной к камере тройкой «судей» и струнным оркестром по бокам от них.

Как рассказал один из участников акции, сценарист Михаил Идов, «комната» стала копией жилища студента ВШЭ Егора Жукова, который был задержан после участия в несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. После задержания студент стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 212 УК РФ о массовых беспорядках (по версии следствия, во время митинга направлял движение толпы, показывая «жест направо»). Но затем обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ, лишение свободы на срок до пяти лет). Сейчас господин Жуков находится под домашним арестом.

По словам Михаила Идова, его комната на чтениях #сядьзатекст была скопирована «вплоть до Гадсденовского флага на стене и статуэтки лягушки».

Произведения классиков должны были, по словам господина Идова, прочитать 74 человека. В их числе рэперы Oxxxymiron и Баста, группа «Би-2», актер Александр Петров, комик Илья Соболев. Сначала артисты должны были зачитать свой отрывок, а затем по требованию «суда» назвать имя «подозреваемого» (автора текста) и дождаться вердикта.

Так, певец Юрий Шевчук прочитал отрывок из стихотворения Михаила Лермонтова «Смерть поэта»: «А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов… Вы, жадною толпой стоящие у трона, // Свободы, Гения и Славы палачи!»

«С точностью могу утверждать, что текст содержит информацию, направленную на возбуждение вражды в отношении русских как группы лиц, выделяемых по национальному признаку»,— заявила одна из «судей».

Высказывание Михаила Лермонтова было квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса РФ и одной — Административного кодекса. Так, по ст. 20.3.1 КоАП РФ поэту полагается 15 суток ареста за возбуждение вражды, по ст. 282 УК РФ — до пяти лет лишения свободы фактически за то же правонарушение. Наконец, еще до четырех лет тюрьмы полагалось Михаилу Лермонтову за призывы к нарушению территориальной целостности РФ по ст. 280.1 УК РФ.

Актеру Александру Палю, читавшему отрывок из письма каторжанам Максима Горького, повезло больше. Хотя, по мнению писателя, «государство швыряет лучших своих людей, как пьяный и полуслепой нищий золото… в Сибирь и каторгу», а из ссылок выходят «Достоевские, Короленко», «судьи» на арт-процессе были к нему благосклонны. «Данный текст не содержит каких-либо высказываний о возбуждении ненависти и вражды и направленных на побуждение к свержению конституционного строя… Нет состава преступления»,— сообщила председательствующая тройки «судей».

Легко отделался и поэт Федор Тютчев, фрагмент письма которого читал журналист Леонид Парфенов.

«Я, право, не знаю, стояло ли когда-нибудь во главе какого бы то ни было общества что-либо столь же посредственное в отношении души, характера и ума, как то, что стоит во главе нашего»,— декламировал, в частности, господин Парфенов.

Судьи нашли здесь «информацию, выраженную в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает явное неуважение к главе государства». Однако вердикт не был суров: административный арест по ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве.

Отметим, что во время перформанса в студии периодически появлялись люди в черных масках и камуфляже, напоминающие силовиков, которые уносили мебель из «комнаты», сдирали со стен обои и занесли двухэтажную койку. В итоге к завершению арт-проекта «комната» Егора Жукова превратилась в камеру, которую в самом конце еще и закрыли решетками — видимо, для тех, кто не все понял.

Александр Воронов