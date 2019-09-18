Facebook создает независимую комиссию для оценки контента

Facebook объявила, что собирается создать независимую комиссию, которая будет рассматривать контент соцсети и в случае необходимости принимать решение о его удалении.

Комиссия будет состоять из 40 человек и финансироваться внешним фондом. Она будет действовать, по сути, как апелляционный суд, в который будут направлять спорные случаи, например обвинений в дезинформации, ненавистнических высказываний и другого запрещенного в соцсети контента. Пять членов комиссии будут рассматривать конкретный случай и выносить решение по нему, а также формулировать на его основе более широкие нормы в отношении контента.

Состав комиссии будет объявлен в ближайшие месяцы, а работу она должна начать в начале следующего года — для начала в нее должны войти как минимум 11 человек. «Мы надеемся, что комиссия как независимая организация даст людям уверенность, что их мнение будет услышано и что Facebook не имеет абсолютной власти в отношении выражения ими мыслей»,— заявил основатель соцсети Марк Цукерберг.

В распоряжении газеты The Guardian оказались тысячи страниц внутренних документов Facebook, посвященных правилам модерации пользовательского контента. Как признают собеседники газеты из числа модераторов Facebook и независимых экспертов, само количество этих правил и в некоторых случаях их неопределенность, а также гигантский объем контента, который необходимо проверить на соответствие этим правилам, заведомо не гарантируют того, что не будет случаев перегиба с цензурой или недосмотра и публикации неподобающего контента.

О том, как социальная сеть перестала справляется с проверкой всего контента, читайте в публикации “Ъ” «Утечка раскрыла правила цензуры Facebook».

Яна Рождественская