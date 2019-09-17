Проигравший выборы единоросс Метельский может стать советником Собянина

Секретарь московского отделения «Единой России» (ЕР), проигравший выборы в Мосгордуму, Андрей Метельский может стать советником мэра Москвы Сергея Собянина.

Об этом “Ъ” рассказали два источника, близких руководству партии, и собеседник в мэрии Москвы. По их словам, это не единственный вариант трудоустройства единоросса. Один из источников утверждает, что он также может перейти на работу в бизнес или госкорпорацию.

По словам источника, близкого руководства ЕР, господин Метельский, скорее всего, останется секретарем московского отделения партии власти.

Напомним, что Андрей Метельский баллотировался по 15-му округу, но проиграл представителю КПРФ Сергею Савостьянову.

«Сейчас я вам комментировать ничего не буду. Когда назначат, вот тогда все и расскажу»,— заявил господин Метельский в разговоре с “Ъ”.

Александр Метельский, занимавший пост зампредседателя Мосгордумы, собирался переизбраться в столичный парламент 8 сентября. За неделю до выборов на сайте основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального появилась публикация об активах единоросса. В своей публикации оппозиционер утверждает, что господин Метельский в 2015 году, будучи депутатом и не имея права заниматься бизнесом, приобрел на имя своего помощника мотосалон «Альпин». Господин Метельский подал иск о защите чести и достоинства.

Подробнее об иске читайте в публикации “Ъ” «Андрей Метельский защищает семью».