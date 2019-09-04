Следственных действий не хватило для продления ареста

Стали известны основания, руководствуясь которыми Мосгорсуд (МГС) в середине августа освободил из СИЗО и поместил под домашний арест директора финансового департамента фонда Baring Vostok гражданина Франции Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении средств банка «Восточный». Как выяснилось, апелляционная инстанция посчитала явно недостаточным для продления срока содержания бизнесмена под стражей большой объем следственных действий, в которых Филиппу Дельпалю предстоит участвовать. Кроме того, МГС указал, что обстоятельства, которых хватило для ареста подследственного, сами по себе не свидетельствуют о необходимости продления этой меры пресечения.

Рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов Филиппа Дельпаля, судья апелляционной инстанции МГС Анатолий Королев отметил, что решение Басманного суда о заключении бизнесмена под стражу, принятое 16 февраля этого года, было законным и обоснованным. Последний раз срок ареста фигуранту судом первой инстанции был продлен до 13 октября этого года.

Как рассказывал “Ъ” основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви, его партнеры Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям той же компании Иван Зюзин, гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев обвиняются ГСУ Следственного комитета России в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По материалам дела, за невозвращенный ПКБ кредит в размере 2,5 млрд руб. они предложили 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Их стоимость, по данным члена совета директоров и акционера «Восточного» Шерзода Юсупова (он является заявителем и потерпевшим по делу), оказалась всего 600 тыс. руб.

В своих апелляционных жалобах адвокаты Филиппа Дельпаля настаивали, что постановление о продлении срока ареста обвиняемому было вынесено без достаточных на то оснований, поскольку Басманный суд, в частности, не проверил обоснованность версии следствия о причастности бизнесмена к инкриминируемому ему преступлению, несмотря на то что его имя упоминается лишь в справке сотрудника ФСБ и показаниях потерпевшего.

Также защита указала, что следователем не было представлено новых обстоятельств, свидетельствующих о необходимости продления срока ареста.

При избрании меры пресечения, напомним, представитель следствия приводил стандартные для таких случаев доводы о том, что, оставаясь на свободе, бизнесмен может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики по делу и т. п. Кроме того, адвокаты посчитали, что суд первой инстанции «незаконно пришел к выводу, что инкриминируемые обвиняемому действия не относятся к преступлению, совершенному в сфере предпринимательской деятельности, что является существенным нарушением ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ и основанием для отмены обжалуемого постановления». Защита высказала мнение, что Басманный суд не привел доводов, указывающих на невозможность применить иную меру пресечения.

В итоге апелляционная инстанция Мосгорсуда пришла к выводу, что «судом первой инстанции без вхождения в обсуждение вопросов, подлежащих оценке при рассмотрении уголовного дела по существу, проверена достаточность данных об имевшем место событии преступления, а также обоснованность выдвинутого против Дельпаля Ф. подозрения, и обстоятельства, послужившие основанием для привлечения его в качестве обвиняемого по делу». При этом, отметил МГС, «каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона в стадии предварительного следствия, препятствующих рассмотрению ходатайства следователя, а также обстоятельств, свидетельствующих о том, что следствие проводится неэффективно, судом первой инстанции не установлено, и апелляционная инстанция этого также не находит… Суд апелляционной инстанции не усматривает нарушений требований уголовно-процессуального закона, в том числе и нарушения права на защиту обвиняемого Дельпаля Ф., являющихся поводом для отмены состоявшегося судебного решения вышестоящим судом».

Однако при этом, отметил судья Анатолий Королев, имеются основания для изменения постановления. Дело в том, что суд первой инстанции посчитал обоснованными доводы следствия о том, что продление ареста необходимо для проведения дальнейших следственных действий, а «обстоятельства, послужившие основанием для избрания Дельпалю Ф. меры пресечения в виде заключения под стражу, к настоящему моменту не изменились и не отпали». Между тем, посчитала апелляционная инстанция, «сама по себе необходимость дальнейшего производства следственных действий не может выступать в качестве достаточного основания для продления срока содержания обвиняемого под стражей. Однако таких данных судом не приведено». Кроме того, судья МГС в своем постановлении отметил, что «обстоятельства, явившиеся достаточными для заключения Дельпаля Ф. под стражу, в данном случае не свидетельствуют о необходимости продления срока содержания под стражей, поскольку обосновывали необходимость применения меры пресечения в отношении обвиняемого на момент избрания меры пресечения».

В итоге с учетом этих обстоятельств, а также того, что супруга Филиппа Дельпаля приобрела в Москве квартиру, где он может проживать, и «исходя из принципов гуманизма» апелляционная инстанция посчитала возможным изменить меру пресечения бизнесмену на домашний арест. При этом подследственному запрещено общаться с другими обвиняемыми, подозреваемыми и свидетелями по его уголовному делу, а также потерпевшими и их представителями, пользоваться почтой и средствами связи, в том числе интернетом (можно только в случае необходимости вызывать скорую помощь, полицию и аварийно-спасательные службы, а также общаться с контролирующим органом — ФСИН и следователем). Суд учел и тот факт, что представители прокуратуры и потерпевших против такого решения не возражали.

Александр Александров