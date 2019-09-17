Владимир Зотов не собирается менять стратегию развития ГК «Агро-Белогорье»

Несмотря на смену одного из собственников ООО «Агро-Белогорье», руководство агрохолдинга не собирается менять стратегию развития бизнеса, заявил председатель совета директоров группы Владимир Зотов. «У нас нет планов продавать компанию или менять что-то в структуре управления. Мы ежегодно наращиваем объемы производства, развиваем направления бизнеса, регулярно индексируем заработную плату и ведем активную социальную политику в своем родном регионе», – цитирует пресс-служба компании Владимира Зотова.

По итогам 2018 года «Агро-Белогорье» произвела 219,4 тыс. т свинины. За год холдинг планирует увеличить показатель до 228 тыс. т. В августе стало известно, что группа «Русагро» приобрела 22,5% ООО «Агро-Белогорье» — юрлица, управляющего одноименным белгородским производителем свинины, третьим в России по объему производства в 2018 году. Ранее эта доля принадлежала воронежскому финансисту, экс-председателю Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александру Соловьеву. Доли остальных владельцев — Владимира Зотова (72,5%) и гендиректора Ларисы Ковалевой (5%) — остались без изменений.

Подробнее о сделке в материале “Ъ-Черноземье” «“Русагро” возвращается в тройку».

Ирина Лобанова