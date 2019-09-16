Ижевск вошел в ТОП-10 городов с максимальным ростом цен на новостройки с вводом эскроу-счетов

Ижевск занял 6-е место в рейтинге городов России с максимальным ростом цен на новостройки после ввода эскроу-счетов. С 1 июля цены на первичное жилье в столице Удмуртии выросли на 2,5% — с 53,7 тыс. руб. до 55,1 тыс. руб. за квадратный метр, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.

Специалисты отметили, что стоимость жилья в новостройках после ввода эскроу-счетов выросла 48 из 63 рассматриваемых городов страны. Больше всего она увеличилась в Москве, Иркутске, Нижнем Новгороде, Симферополе и Сочи — рост составил 4,8%, 3,6%, 3,4%, 2,8% и 2,7% соответственно. На август 2019 года цена квадратного метра в обозначенных городах составила 240,5 тыс. руб., 64,3 тыс. руб., 76 тыс. руб., 73,5 тыс. руб. и 124,5 тыс. руб. соответственно.

В целом за лето 2019 года стоимость первичного жилья больше всего выросла в Иркутске, Балашихе, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Хабаровске. Рост составил 6,6%, 6,4%, 6,3%, 6,3% и 5% соответственно. Цена квадратного метра в этих городах в августе составила 64,3 тыс. руб., 92,5 тыс. руб., 67,6 тыс. руб., 76 тыс. руб., 85,1 тыс. руб. В Ижевске цена на новостройки за июнь-август увеличилась на 2,8% — с 53,6 тыс. руб. до 55,1 тыс. руб. за квадратный метр.