Кого могут обменять на Фруде Берга

В 2016 году в США Александра Фишенко, имеющего американское и российское гражданство, приговорили к десяти годам лишения свободы и штрафу в $500 тыс. за незаконный экспорт в Россию высокотехнологичной электроники для военной техники.

В марте 2017 года в Польше Станислава Шиповского, имеющего российское и польское гражданство, осудили на семь лет за шпионаж. По данным следствия, он передавал властям РФ данные о польской энергетической отрасли, а также пытался устроиться стажером в Минэкономики Польши, скрыв второе гражданство.

В феврале 2017 года в Литве гражданина России Сергея Моисеенко за шпионаж приговорили к десяти с половиной годам. По данным следствия, он получал данные о литовской армии от бывшего капитана ВВС Литвы Сергея Пушина (тоже осужден за шпионаж).

В июле 2017 года в Литве россиянина Николая Филипченко осудили на десять лет за шпионаж. Его обвинили в попытке установить «жучки» в президентском дворце в Вильнюсе.

Также Россия неоднократно заявляла, что рассчитывает на возвращение в страну Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний срок по обвинению в нелегальной торговле оружием и других преступлениях. Кроме того, Россия неоднократно предлагала обменять российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков.