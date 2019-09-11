Тамбовская компания «Титан» ждет лицензию на месторождение «Центральное» к концу года

Принадлежащая властям Тамбовщины горнопромышленная компания «Титан» рассчитывает получить лицензию на право пользования одним из крупнейших в мире циркон-рутил-ильменитовых месторождений «Центральное» в регионе к концу 2019 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на генерального директора тамбовской компании Сергея Ерина. «В четвертом квартале этого года мы планируем получить лицензию на право пользования недрами восточного участка ‘‘Центрального’’. Сейчас по заказу "Титана" на месторождении проводятся опытно-промышленные испытания, которые завершатся в конце сентября. Для этого были отобраны 60 т рудоносных песков»,- заявил господин Ерин (цитата по ТАСС).

Результаты испытаний должны стать основой для разработки технического проекта опытной обогатительной фабрики максимальной производительностью 2 млн т песков в год. Предполагается, что впоследствии предприятие получит статус горно-обогатительного комплекса (ГОК) и увеличит мощность до 8 млн. К разработке проекта фабрики компания планирует приступить в начале 2020 года, а подготовить документ за «год-полтора». Господин Ерин заверил, что ГОК «Центральное» станет «экологически благополучным предприятием», так как «освоение залежей предполагается без буровзрывных работ»: «Технологическая вода будет проходить через очистные сооружения, обогащение рудных песков не предусматривает применения химических реактивов, а объем вредных примесей в атмосферу будет минимален».

Напомним, месторождение циркон-рутил-ильменитовых песков «Центральное» в Рассказовском районе Тамбовщины было открыто в 1959 году. Его площадь составляет 12,5 тыс. га с запасами 1,6 млрд т рудных песков. В качестве потенциальных потребителей сырья ранее рассматривались корпорация "ВСМПО-Ависма", "Крымский титан" и филиал "Титановые Инвестиции" в городе Армянске. Стоимость освоения оценивалась в 12 млрд руб.

О том, как власти Тамбовской области 11 лет назад искали инвесторов для месторождения «Центральное», в материале „Ъ-Черноземье“ «’’ВСМПО-Ависма’’ добыла сырье».

Андрей Цветков