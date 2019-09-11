Минкавказа: курортный сбор не повлиял на турпоток

Как сообщили в Минкавказа, с начала 2019 года регионам, участвующим в эксперименте по курортному сбору, удалось увеличить объем собранных средств по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности к сентябрю объем курортного сбора составил 361 млн руб., из которых практически половина, 180 млн руб., приходится на Ставропольский край. В Краснодарском крае сбор составил 152 млн руб., а в Алтайском крае — 29 млн руб., что, по данным министерства, совпадает с запланированными показателями.

Эти данные на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи привел министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Он отметил также, что на собранные в ходе эксперимента средства в Ставропольском и Алтайском краях в 2018 году «уже проведены работы, направленные на сохранение, восстановление и развитие курортов».

При этом глава Минкавказа сообщил, что введение эксперимента по взиманию курортного сбора в Краснодарском и Ставропольском краях «не привело к снижению туристического потока в этих регионах». Более того, по данным министерства, в Краснодарском крае турпоток увеличился почти на 22%, а на Ставрополье — на 8%.

Как уточнили в Минкавказа, в ходе заседания господин Чеботарев ответил на вопросы депутатов, в том числе о возможности распространения практики курортного сбора в других регионах страны, так как «многие российские субъекты заинтересованы ввести курортный сбор на своих территориях».

Ранее “Ъ” сообщал, что эксперимент по внедрению в регионах курортного сбора начался не так гладко, как надеялись власти. Региональным властям пришлось сокращать размер курортного сбора или вовсе отказываться от его введения.

О проблемах, возникших при введении курортного сбора, читайте в публикации “Ъ” «Отдых под налогом».

Александра Ларинцева, Пятигорск