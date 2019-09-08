Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 83%

По предварительным данным ЦИК, после подсчета 0,1% голосов избирателей действующий врио губернатора Петербурга, самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 83,61% голосов.

Второе место с солидным отрывом занимает кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов (11,23%). В свою очередь, у Надежды Тихоновой («Справедливая Россия») пока 5,16% подсчитанных голосов.

Напомним, явка на выборах в Петербурге составила 23,69%. При этом на некоторых экстерриториальных участках в Псковской области она выросла за три часа с 9% до 88%.