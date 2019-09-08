На некоторых участках в Псковской области явка на выборах губернатора Петербурга выросла с 9% до 88% за три часа

На экстерриториальном участке №2380 в Невеле (Псковская область) явка на выборах губернатора Петербурга на три часа выросла с 9% (по состоянию на 15:00) до 88% (в 18:00). Об этом сообщается на сайте петербургского Горизбиркома.

Рост явки более чем в два раза за это же время также произошел на участке №2383 в Печорах — 38% в 15:00 и 86% в 18:00 соответственно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге по состоянию на 18:00 (более поздних данных от Горизбиркома пока не поступало) на избирательных участках проголосовало менее 1 млн избирателей — 23,69%.