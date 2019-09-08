В Петербурге закрылись избирательные участки для голосования

В Петербурге официально завершилось голосование по выборам губернатора города и муниципальных депутатов. По состоянию на 18:00 (более поздних данных от Горизбиркома пока не поступало), на избирательных участках проголосовало менее 1 млн избирателей — 23,69%.

В то же время, по данным ГИК, на экстерриториальных участках за губернатора Петербурга в Ленобласти (к 18:00) проголосовало более 52% избирателей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что нарушений на выборах в Петербурге было зарегистрировано около 200.