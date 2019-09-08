Парламент Грузии утвердил Гахарию премьер-министром

Парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному составу правительства нового премьер-министра Георгия Гахария. Его поддержали 98 депутатов при необходимом простом большинстве в 150-местном законодательном органе, сообщает «Новости-Грузия».

На пост премьер-министра Грузии главу МВД Георгия Гахарию 3 сентября выдвинул председатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили. Ранее оппозиция не принимала участия в заседаниях парламентских комитетов, поскольку господина Гахарию считают главным виновником жесткого подавления митинга на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 21 июня. Его отставки с поста главы МВД требовали и митингующие. Организатор постоянной «антиоккупационной акции» на центральном проспекте Руставели Гига Макарашвили заявил, что повышение господина Гахарии «станет вызовом для всего общества».

Напомним, в Тбилиси прошла массовая акция протеста из-за того, что глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. После столкновений с полицией пострадали сотни человек. Сам Георгий Гахария объяснил свои действия тем, что он должен был предотвратить «насильственный штурм парламента».

Ранее он сообщил, что назовет новый состав правительства «в ближайшее время» и что никаких особых изменений в кабинете министров не будет.

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