Кандидатом на пост премьера Грузии стал глава МВД Гахария

Партия «Грузинская мечта», как и ожидалось, выдвинула на пост премьер-министра Грузии министра внутренних дел страны Георгия Гахарию, сообщило местное информационное агентство Ambebi. Во время протестов активисты добивались его отставки — оппозиция считает его главным виновником жесткого подавления митинга в центре Тбилиси.

Глава «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил, что решение о выдвижении Георгия Гахарии обсуждалось на политсовете партии и было принято большинством участников.

Накануне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил, что покидает свой пост. По его словам, правительство заложило и реализовало «стратегическую основу развития» страны, в связи с чем он считает, что «выполнил свою миссию».

Напомним, отставки господина Гахарии требовали участники протестов, разгоревшихся в Грузии в июне. Причиной послужило то, что глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. Отставки Георгия Гахарии протестующие требуют с 20 июня. Организатор постоянной «антиоккупационной акции» на центральном проспекте Руставели Гига Макарашвили уже заявил, что повышение господина Гахарии «станет вызовом для всего общества»

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Новая мечта по-новому метет».