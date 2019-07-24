Александр Шерин и Олег Хомутинников выбыли из губернаторской гонки в Липецкой области

Два из девяти выдвиженцев на выборы губернатора Липецкой области не смогли преодолеть муниципальный фильтр. Так, депутат Госдумы от ЛДПР принес в избирком только 106 подписей муниципалов из 163 необходимых, а депутат облсовета Олег Хомутинников (выдвинут «Партией народной свободы») даже не стал подавать документы. В результате им обоим будет отказано в регистрации. Как предположил господин Шерин, врио губернатора Игорь Артамонов (выдвинут «Единой Россией») боится реальных конкурентов, поэтому ему «не дали» собрать нужное количество автографов: «Депутаты от “Единой России” отняли у меня конституционное право быть избранным». Господин Хомутинников назвал процесс сбора подписей «профанацией».

В то же время выдвиженец КПРФ Сергей Токарев, участие которого в гонке до последнего было под вопросом (на прошлых выборах кандидат от партии не был зарегистрирован), сумел собрать необходимое количество подписей. «Даже с запасом», – сказал “Ъ-Черноземье” первый секретарь обкома Николай Разворотнев. Если ни у кого из выдвиженцев не окажется брака в документах, то в бюллетене, помимо господ Артамонова и Токарева, также будут значиться Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Андрей Григорьев («Патриоты России»), Андрей Плотников («Коммунисты России»), Евгений Третьяков («Аграрная партия России») и Вадим Давыдов («Казачья партия РФ»).

Подробнее о муниципальном фильтре в Липецкой области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов поборется с аграриями».

Андрей Прах