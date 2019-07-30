На выборы губернатора Курской области зарегистрированы все пять кандидатов

Все пять претендентов на пост губернатора Курской области зарегистрированы в качестве кандидатов на должность губернатора Курской области. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в избирательной комиссии региона. Там рассказали, что сегодня на заседании было принято решение зарегистрировать по итогам рассмотрения документов замдиректора общественной организации «Железногорский Центр по правам человека» Николая Карцева («Справедливая Россия») и зампреда постоянного комитета облдумы по аграрной политике Владимира Федорова (ЛДПР). Врио губернатора региона Роман Старовойт («Единая Россия»), директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова («Зеленые») и уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ) получили статус зарегистрированных кандидатов еще раньше.

Предвыборная агитация в регионе стартует 10 августа, жеребьевка пройдет 6 августа. Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 8 сентября. Правом голоса в Курской области обладают более 920 тыс. избирателей.

О том, почему конкуренты Романа Старовойта легко прошли муниципальный фильтр, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Курские выборы теряют интригу».

Мария Старикова