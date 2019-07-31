За место Николая Ковалева в Госдуме поборются восемь кандидатов

В дополнительных выборах депутата Госдумы по Орловскому избирательному округу 8 сентября примут участие восемь зарегистрированных кандидатов. Об этом сообщила избирательная комиссия региона по итогам заседания 30 июля. На нем, в частности, было принято решение об отказе в регистрации самовыдвиженцу Марине Прокофьевой, которая не смогла своевременно представить все необходимые документы. Таким образом, из девяти заявившихся на выборы претендентов до бюллетеня не допустили только одного. Все оставшиеся кандидаты выдвинуты политическими партиями: Иван Дынкович от КПРФ, Михаил Орлов от «Коммунистов России», Роман Неверов от ЛДПР, Валерий Чудо от «Яблока», Оле Тимохин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Сергей Кузнецов от «Родины», Руслан Перелыгин от «Справедливой России» и Ольга Пилипенко от «Единой России».

Именно ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева госпожа Пилипенко считается основным претендентом на мандат депутата Госдумы от региона, который стал вакантным в начале апреля, после смерти в возрасте 69 лет от тяжелой болезни экс-директора ФСБ, почти 20 представлявшего Орловщину в парламенте, Николая Ковалева. Ольга Пилипенко ранее признавалась «Ъ-Черноземье», что не считает себя достойной быть преемником господина Ковалева, но «как партия скажет, так и будет».

О том, какие проблемы в ОГУ приходится решать Ольге Пилипенко, в материале “Ъ-Черноземье” «Вузы сдвинули с мест».

Владимир Зоркий