Высокий суд Лондона признал законными парламентские каникулы

Высокий суд Лондона признал законным приостановку работы парламента, которую инициировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Истец, инвестиционный менеджер и противница «Брексита» Джина Миллер, требовала признать, что решение о парламентских каникулах было «незаконным злоупотреблением властью» со стороны премьера, передает Sky News.

Решение суда может быть обжаловано в Верховном суде Британии. Если будет подана апелляция, заседание пройдет уже 17 сентября.

На прошлой неделе королева Елизавета II одобрила предложение Бориса Джонсона и разрешила приостановить работу парламента с 9 сентября. Сам премьер отрицал предположения, что приостановка работы парламента связана с «Брекситом».

Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект об отсрочке «Брексита» до 31 января 2020 года. Законопроект после внесения одной поправки был поддержан 327 парламентариями, против выступили 299. Теперь законопроект должна одобрить Палата лордов и подписать королева Елизавета II.

О том, как в парламенте рассматривают возможность новой отсрочки «Брексита» читайте в материале “Ъ” «Британскому премьеру мешают выйти».