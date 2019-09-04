Палата общин одобрила законопроект об отсрочке «Брексита»

Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект об отсрочке «Брексита» до 31 января 2020 года. Законопроект после внесения одной поправки был поддержан 327 парламентариями, а против выступили 299. Теперь законопроект должна одобрить Палата лордов. Кроме того, документ должна подписать королева Елизавета II.

В ответ на принятие законопроекта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября. «Этой стране не нужны выборы, но Палата общин не оставила иного выхода, кроме как позволить народу решить, кого он хочет видеть премьер-министром, и я вношу это предложение в парламент»,— заявил он (цитата по ТАСС). Британские депутаты по итогам голосования эту инциативу отвергли.

Напомним, законопроект, предусматривающий не только пересмотр даты выхода из ЕС, но и блокировку «Брексита» без сделки, был представлен 2 сентября. Господин Джонсон не смог собрать большинство против рассмотрения выдвинутого законопроекта. Позже Борис Джонсон заявил о готовности провести досрочные выборы в парламент, если оппозиции удастся провести законопроект через Палату общин.

Подробности — в материале “Ъ” «Борис Джонсон в плен не сдается».