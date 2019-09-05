Победа отскочила от сборной России

После двух подряд побед — над нигерийцами и корейцами — баскетбольная сборная России в заключительном матче первого группового этапа чемпионата мира уступила 61:69 самому опасному сопернику в группе B — аргентинцам, создав по ходу встречи ее безусловным фаворитам кучу проблем. Поражение оставило ее на втором месте в квартете и будет учитываться во втором раунде. Однако шансы россиян на выход в четвертьфинал все равно представляются неплохими. Следующие их оппоненты — поляки и венесуэльцы — по классу точно не превосходят аргентинскую команду.

То, что матч сборных России и Аргентины особенный для обоих его участников, стало видно сразу по игре, наполненной до краев нервозностью, страхом. Боялись и те и другие. И те и другие допускали ошибку за ошибкой, и в этом параде ляпов отмечались даже самые опытные, самые матерые игроки вроде заработавшего глупейший фол в нападении Луиса Сколы.

Редкий случай, но счет 0:0 в матче держался три с лишним минуты. Забивать мешали дрожащие при бросках руки, дрожащие при проходах колени.

Первыми от мандража избавились аргентинцы. И реализовали три атаки, после которых тот, кто в курсе, что за баскетболисты представляют Аргентину на чемпионате мира, тот, кто видел, как они разбирались с ослабленными потерями целого ряда ключевых игроков россиянами в товарищеском матче перед китайским первенством, наверняка подумал: ну вот, вектор игры и сформировался. Дальше фавориту будет проще.

Дальше ему было невероятно тяжело. Потому что сборная России, когда и ее наконец прорвало, принялась рвать соперника с таким упоением, с такой жестокостью, будто это были не аргентинцы вовсе, а каким-то образом снова вышедшие на площадку побиться с ней корейцы. Получалось все: обыгрыши один в один, затяжные распасовки. А у центрового Владимира Ивлева, которому, казалось, противопоказаны атаки с дистанции, получилось забить трехочковый на исходе владения.

Да, это была какая-то совершенно нежданная сборная России! И для аргентинцев ее игра, кажется, была настоящим шоком, потому что их ветераны опять, как на старте, принялись рефлексировать, дрожать. И, например, замечательный плеймейкер Факундо Кампаццо, человек, в чьем персональном рейтинге игровых качеств рассудительность и хладнокровие занимают верхние строчки, умудрился отдать чуть ли не худший в жизни пас — мимо рук партнера, за российскую лицевую линию.

Шок, правда, испарился за крохотную паузу между десятиминутками. Аргентинцы после нее побежали, да нет, полетели вперед. Пятиочковое российское превосходство растаяло моментально. А вскоре сборная России, которая вдруг нарядилась в аутсайдерские одежки и не могла поразить чужое кольцо в течение четырех минут, оказалась в десяти очках позади. И это был еще один намек на перелом в пользу команды, лучше укомплектованной, лучше натасканной на важные матчи.

Но на излете второй четверти российская сборная взяла себя в руки, вернула цепкость обороны и четкость схем в нападении. А аргентинский запас прочности уменьшился к большому перерыву почти наполовину. Минус шесть для такого матча выглядели полной ерундой.

Ерундой уже не выглядела чертова дюжина очков отрыва, которую накопили аргентинцы в третьей четверти.

Строго говоря, она выглядела почти приговором, учитывая, с какими мучениями играла на этом отрезке сборная России. Ей, можно сказать, еще повезло, что у оппонентов тоже не все складывалось с меткостью: они мазали и открытые броски.

Но вскоре выяснилось, что интрига не умерла, что у российской сборной в загашнике есть еще патроны, ресурсы. В том числе такие, о которых никто и не подозревал, вроде смелости и кусачести освоившегося на площадке разыгрывающего Андрея Сопина, взятого на чемпионат мира из Суперлиги, второго дивизиона. Преодолевая собственные слабости, на страсти, характере, под рык своего тренера Сергея Базаревича сборная России в заключительной четверти поддавила аргентинцев так, что подобралась в итоге на расстояние одного точного броска — и не дальнего броска.

В этом матче была полноценная концовка — как в матчах равных. Концовка, в которой все было на тоненького, все висело на хрупком волоске. При счете 63:61 в пользу аргентинцев этот волосок истончился до предела. Клавший мяч в кольцо после резкого рывка к нему Кампаццо, похоже, сам не верил, что он, ударившись о заднюю дужку, свалится, куда надо. А если не свалится, то у сборной России есть в запасе долгая атака, и уж до овертайма довести игру вполне реально. А можно и попробовать выиграть «трехой»… Но мяч благодаря чудесно удачному для Кампаццо отскоку свалился, и аргентинцы до победы дотянули.

Они вместе со сборной России еще до нее обеспечили себе место во втором групповом раунде, обыграв нигерийцев и корейцев. Но этот выигрыш был крайне важен, поскольку все очки первого этапа переносятся в следующий. Однако шансы сборной России на выход в четвертьфинал из него все равно следует считать неплохими.

На втором этапе ее конкурентами в борьбе за позицию в топ-двойке, то есть за право играть в play-off, будут помимо аргентинцев (с ними россияне уже не сыграют) поляки и венесуэльцы. Сборная Польши имеет, как и сборная Аргентины, три победы, сборная Венесуэлы, как и сборная России,— две.

А предстоящие встречи у тех, кто переживает за россиян, не должны вызывать чувство паники.

У поляков довольно глубокий, но совсем неяркий состав, безусловно, куда менее опытный и искусный, нежели аргентинский. У венесуэльцев он еще скромнее. А в контрольном матче в августе сборная России справилась с ними без особого труда.

Алексей Доспехов