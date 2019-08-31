Баскетболисты исполнили половину программы

На стартовавшем в субботу в Китае чемпионате мира сборная Россия одержала трудную победу над командой Нигерии со счетом 82:77. В пользу подопечных Сергея Базаревича чаша весов склонилась только в концовке матча. Таким образом, можно считать, что половину программы минимум на мировое первенство россияне уже выполнили. Если в понедельник они обыграют команду Южной Кореи, то получат не только путевку в следующий раунд, но и пропуск в квалификацию к Олимпиаде-2020.
После жеребьевки чемпионата мира, прошедшей в марте, многие говорили о том, что сборной России повезло. Ведь она попала в «группу жизни» с командами Нигерии, Южной Кореи и Аргентины. Казалось, в такой компании занять место ниже второго просто не получится. И если бы главному тренеру сборной Сергею Базаревичу удалось собрать в команде всех, кто в ней должен быть, ощущение неизбежности выхода россиян в следующий раунд, никуда бы не делось. Но сборная России столкнулась с чередой травм лидеров и в итоге в Китай отправилась и без Алексея Шведа, и без Дмитрия Кулагина, и без Тимофея Мозгова, и без Дмитрия Хвостова. И это значительно поменяло представления от соотношении сил в группе B. Не в пользу команды Базаревича, которой в отсутствие лидеров, приходилось делать ставку на командную игру и самоотдачу. Но к счастью оба столь важных фактора пока работают.
Встречу со сборной Нигерии, которой российская команда начинала выступление в Китае, без преувеличения можно было считать очень важной не только на первом этапе, но и в принципе. Ведь победа в ней позволяла смотреть в будущее с куда большим оптимизмом. На понедельник у сборной России запланирован матч с аутсайдером группы B командой Южной Кореи, которую она просто обязана обыгрывать в любом случае. А имея две победы в активе, россияне уже могли бы считать, что программу минимум на чемпионат мира они выполнили. Ведь они помимо выхода в следующий раунд давали еще и путевку в олимпийскую квалификацию.
Дело оставалось за малым – обыграть физически очень крепкую, прыгучую и «бегучую» сборную Нигерии, в составе которой, отметим, сразу три баскетболиста из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В сборной России игроков НБА нет.
И в результате, во многом благодаря дальним броскам (один только Михаил Кулагин с дистанции в первой четверти попал трижды) россияне повели с отрывом в 11 очков. Солидная для турнира такого уровня фора, позволявшая вроде бы достаточно спокойно контролировать ход противостояния. Так и было вплоть до конца третьей четверти, когда и сборная Нигерии все-таки усилила свою игру, и игроки сборной России стали все чаще сбиваться на нервные индивидуальные действия. Как следствие, к середине финальной десятиминутки уже нигерийцы добились отрыва в восемь очков.
«Выглядело так, что нас сейчас унесут,— признавался Базаревич после матча.— У нас не на всех позициях хватает опыта, нигерийцы давили, вот и пропала организация в четвертой четверти. Неприятно было, конечно. Но игроки проявили характер, в концовке умнее соперника сыграли».
Нельзя не отметить, что российские баскетболисты не боялись брать на себя ответственность. Для таких опытных бойцов как Воронцевич, Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Сергей Карасев в этом нет ничего непривычного. Но по ходу противостояния с нигерийцами роль первой скрипки чаще играл Кулагин (с 16 очками в активе он стал самым результативным игроком матча в сборной России). Собственно, именно он за полминуты до сирены сделал счет 77:75 в пользу россиян, который до конца матча уже ошибок не допускали и победили со счетом 82:77.
«Сложная, тяжелая игра. Так и думали, что первый матч таким получится, что будет много нервов, ошибок. Но хорошо, что хорошо кончается, ребята проявили характер, в концовке с "минус 8" вернулись в игру и довели ее до победы»,— отметил после игры президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, вернувшийся в хорошее расположение духа, запас которого он получил еще в пятницу, после того как женская сборная России «до 16 лет» после пятилетнего перерыва в шестой раз в своей истории выиграла чемпионат Европы. В финале россиянки были сильнее команды Литвы. «Всех поздравляю, двигаемся дальше. Надеюсь, после этой победы у нас будет меньше валидольных игр, что мы почувствуем себя уверенно. Но в любом случае победа есть победа»,— добавил господин Кириленко.
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