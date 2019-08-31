Баскетболисты исполнили половину программы

На стартовавшем в субботу в Китае чемпионате мира сборная Россия одержала трудную победу над командой Нигерии со счетом 82:77. В пользу подопечных Сергея Базаревича чаша весов склонилась только в концовке матча. Таким образом, можно считать, что половину программы минимум на мировое первенство россияне уже выполнили. Если в понедельник они обыграют команду Южной Кореи, то получат не только путевку в следующий раунд, но и пропуск в квалификацию к Олимпиаде-2020.

После жеребьевки чемпионата мира, прошедшей в марте, многие говорили о том, что сборной России повезло. Ведь она попала в «группу жизни» с командами Нигерии, Южной Кореи и Аргентины. Казалось, в такой компании занять место ниже второго просто не получится. И если бы главному тренеру сборной Сергею Базаревичу удалось собрать в команде всех, кто в ней должен быть, ощущение неизбежности выхода россиян в следующий раунд, никуда бы не делось. Но сборная России столкнулась с чередой травм лидеров и в итоге в Китай отправилась и без Алексея Шведа, и без Дмитрия Кулагина, и без Тимофея Мозгова, и без Дмитрия Хвостова. И это значительно поменяло представления от соотношении сил в группе B. Не в пользу команды Базаревича, которой в отсутствие лидеров, приходилось делать ставку на командную игру и самоотдачу. Но к счастью оба столь важных фактора пока работают.

Встречу со сборной Нигерии, которой российская команда начинала выступление в Китае, без преувеличения можно было считать очень важной не только на первом этапе, но и в принципе. Ведь победа в ней позволяла смотреть в будущее с куда большим оптимизмом. На понедельник у сборной России запланирован матч с аутсайдером группы B командой Южной Кореи, которую она просто обязана обыгрывать в любом случае. А имея две победы в активе, россияне уже могли бы считать, что программу минимум на чемпионат мира они выполнили. Ведь они помимо выхода в следующий раунд давали еще и путевку в олимпийскую квалификацию.

Дело оставалось за малым – обыграть физически очень крепкую, прыгучую и «бегучую» сборную Нигерии, в составе которой, отметим, сразу три баскетболиста из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В сборной России игроков НБА нет.

Начало матча осталось за российской командой, которая не ввязывалась в индивидуальные битвы с игроками соперника, вместо этого активно и быстро двигая мяч. К такому сценарию нигерийцы были не готовы.

И в результате, во многом благодаря дальним броскам (один только Михаил Кулагин с дистанции в первой четверти попал трижды) россияне повели с отрывом в 11 очков. Солидная для турнира такого уровня фора, позволявшая вроде бы достаточно спокойно контролировать ход противостояния. Так и было вплоть до конца третьей четверти, когда и сборная Нигерии все-таки усилила свою игру, и игроки сборной России стали все чаще сбиваться на нервные индивидуальные действия. Как следствие, к середине финальной десятиминутки уже нигерийцы добились отрыва в восемь очков.

Фото: Jason Lee, Reuters

«Выглядело так, что нас сейчас унесут,— признавался Базаревич после матча.— У нас не на всех позициях хватает опыта, нигерийцы давили, вот и пропала организация в четвертой четверти. Неприятно было, конечно. Но игроки проявили характер, в концовке умнее соперника сыграли».

Можно добавить, что в концовке россияне были не только умнее, но и увереннее в своих силах. По крайней мере, именно так это выглядело со стороны.

Нельзя не отметить, что российские баскетболисты не боялись брать на себя ответственность. Для таких опытных бойцов как Воронцевич, Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Сергей Карасев в этом нет ничего непривычного. Но по ходу противостояния с нигерийцами роль первой скрипки чаще играл Кулагин (с 16 очками в активе он стал самым результативным игроком матча в сборной России). Собственно, именно он за полминуты до сирены сделал счет 77:75 в пользу россиян, который до конца матча уже ошибок не допускали и победили со счетом 82:77.

Фото: Jason Lee, Reuters

«Сложная, тяжелая игра. Так и думали, что первый матч таким получится, что будет много нервов, ошибок. Но хорошо, что хорошо кончается, ребята проявили характер, в концовке с "минус 8" вернулись в игру и довели ее до победы»,— отметил после игры президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, вернувшийся в хорошее расположение духа, запас которого он получил еще в пятницу, после того как женская сборная России «до 16 лет» после пятилетнего перерыва в шестой раз в своей истории выиграла чемпионат Европы. В финале россиянки были сильнее команды Литвы. «Всех поздравляю, двигаемся дальше. Надеюсь, после этой победы у нас будет меньше валидольных игр, что мы почувствуем себя уверенно. Но в любом случае победа есть победа»,— добавил господин Кириленко.

Арнольд Кабанов