Объем мусора в Москве почти за 10 лет увеличился в более чем в 2,5 раза

Объем отходов в Москве с 2010 года вырос в 2,6 раза и составил в 2018 году 5,5 млн тонн, следует из доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». «Количество образованных отходов в 2018 году составило 5,516 млн тонн, с 2017 года выросло на 19,3%, с 2010 года — в 2,6 раза»,— говорится в докладе ведомства.

Из 5,5 млн тонн отходов на предприятия по переработке отходов было вывезено не более 1,2 тонн, что на 0,4% меньше показателя 2017 года. Совокупный объем отходов в России в 2018 году увеличился на 16,8% и превысил 7 млрд тонн.

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Напомним, Московская область прекратит принимать столичный мусор для захоронения с 2022 года. С 2020 года Москве придется искать, куда деть более 2 млн тонн мусора. Ранее депутат Госдумы Николай Гончар (избран от Москвы) заявлял, что столичные власти ведут переговоры о вывозе мусора с Архангельской, Владимирской, Калужской и Тульской областями.

Летом 2019 года московскими властями было принято решение о тотальном переходе столицы на раздельный сбор мусора. Такого мусора в Москве может набраться до 47%.

Подробнее о перспективах перехода читайте в материале “Ъ” «Мусор перестанут валить в одну кучу».