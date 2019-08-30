Стоимость проезда на общественном транспорте и в метро повысится на два рубля в 2020 году

В 2020 году стоимость проезда в метро в Петербурге составит 47 рублей, на наземном общественном транспорте — 42 рубля. Об этом в ходе «нулевых чтений» бюджета в Законодательном собрании города заявил заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев. Таким образом, рост тарифов на транспорте в Петербурге составит 4,4-5%.

Господин Матвеев уточнил, что такие тарифы заложены в проекте бюджета на 2020 год. Ранее, как сообщал “Ъ-СПб” со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, цену проезда в метро собирались поднять до 48-50 рублей.

При этом, по словам замглавы комитета по транспорту, в 2021 году также предполагается рост тарифа на 4%. Таким образом, стоимость проезда на наземном транспорте в Петербурге может составить 44 рубля, на метро — 49 рублей.

Яна Войцеховская