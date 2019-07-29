«Газпром» устроил распродажу

«Газпром» продал на своей электронной площадке (ЭТП), которую с осени 2018 года использует как новый канал экспорта газа в Европу, уже 10 млрд кубометров — это больше, чем объем годового потребления Австрии или Чехии. Причем компания не только наращивает объем продаж на ЭТП, но и допустила падение их цены ниже уровня долгосрочных контрактов — тактика, которой «Газпром» в предыдущие годы как раз стремился избегать. По мнению аналитиков, таким образом компания борется за сохранение своей доли на рынке ЕС в условиях низких цен и прихода на континент существенных объемов СПГ.

Продажи «Газпрома» на электронной торговой площадке достигли 10 млрд кубометров, следует из данных «Газпром экспорта». Это накопленный объем с конца сентября 2018 года, когда «Газпром» впервые в истории перешел на практику ежедневных продаж своего газа в Европу через иной инструмент, нежели долгосрочные контракты. Продажи через ЭТП достигли за этот период примерно 8,5% от общих поставок компании на рынок ЕС (в Турцию и ближнее зарубежье «Газпром» через ЭТП не продает), и теперь их значение для маркетинговой политики «Газпрома» и его экспортных доходов уже сложно игнорировать. При этом в последние два месяца продажи резко выросли до 2 млрд кубометров в месяц.

В основном газ с ЭТП реализуется с точками сдачи в Германии (зона Gaspool), а также в Австрии и Словакии. В последней стране, с высокой вероятностью, газ покупают трейдеры, которые затем перепродают его «Нафтогазу Украины» для реверсных поставок в эту страну.

Причина, по которой газ на ЭТП в последнее время покупается так активно, в его цене — она ниже, чем в среднем по долгосрочным контрактам «Газпрома». В этом году спотовые цены на газ во всем мире, в том числе в Европе, очень низкие из-за теплой зимы и избытка предложения на рынке СПГ. Хотя в формулах цены почти всех контрактов «Газпрома» для западноевропейского рынка доля спота уже весьма значительна, там остается и нефтяная привязка, из-за чего средние цены по долгосрочным контрактам выше, чем спот. Так, если Argus оценивает средние цены по долгосрочным контрактам «Газпрома» в июне в €15,33 за 1 МВт•ч (около $185 за 1 тыс. кубометров), то индекс продаж на ЭТП составляет всего €12,02 за 1 МВт•ч. По оценке Джека Шарплза из OIES, индекс продаж на ЭТП превышает цены по долгосрочным контрактам с марта, тогда как ранее ситуация была обратной.

Елена Бурмистрова, зампред правления «Газпрома» и глава «Газпром экспорта», 18 июня Что касается объемов торговли на ЭТП, на сегодняшний момент мы не планируем такое снижение (продаж на площадке.— “Ъ”), мы считаем ситуацию достаточно комфортной для нас, несмотря на то что цены понижаются

Это действительно важнейший признак изменения маркетинговой политики «Газпрома». Изначально ЭТП была предназначена для продаж газа новым клиентам, а также для извлечения дополнительной прибыли в моменты, когда цены на газ в ЕС оказывались выше, чем цены по долгосрочным контрактам «Газпрома». Продавать иначе не было смысла, ведь если цены на ЭТП станут ниже, чем по долгосрочным контрактам, существующие клиенты «Газпрома» станут покупать газ на ЭТП, а отбор по контрактам сократят, что приведет к падению маржи российской компании. Важно отметить, что «Газпром» не может регулировать уровень отбора по долгосрочным контрактам (его определяет покупатель), но может легко контролировать продажи на ЭТП — если цена покажется компании слишком низкой, она просто не будет удовлетворять соответствующую заявку.

Получается, что если осенью 2018 года «Газпром» начинал продажи на ЭТП, чтобы заработать дополнительные деньги, то теперь компания существенно наращивает их, чтобы сохранить долю на рынке в условиях низких цен. Конкуренция со стороны СПГ на европейском рынке стала реальностью для «Газпрома» в этом году (см. “Ъ” от 2 июля). «Тот факт, что индекс ЭТП в последние четыре месяца ниже цен долгосрочных контрактов "Газпрома", а также что объемы продаж на ЭТП быстро растут, дает четкое указание, если не явное доказательство того, что "Газпром" намерен сохранять объемы экспорта в Европу в 2019 году и не готов в настоящее время жертвовать объемом продаж ради цены»,— полагает Джек Шарплз.

Юрий Барсуков