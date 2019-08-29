ВЭБ.РФ поддержит газ рублем

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил предоставление «Газпрому» до 111 млрд руб. в течение года на проект строительства крупнейшего в России комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге. В дальнейшем ВЭБ может выделить дополнительное финансирование. Также ВЭБ.РФ выдаст около $5 млрд на строительство газовозов на верфи «Звезда» для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил участие в финансировании проекта газоперерабатывающего комплекса «Газпрома» в Усть-Луге (Ленинградская область). Как сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов, лимит участия ВЭБ.РФ составит до 111 млрд руб., эти деньги будут выданы в течение года. Он пояснил, что на этом первоначальном этапе госкорпорация будет единственным кредитором. «И мы должны подготовить проект к тому, чтобы он был привлекателен для других инвесторов и для других кредиторов»,— отметил он.

Крупнейший в России комплекс по переработке газа мощностью 45 млрд кубометров с месторождений Надым-Пур-Таза будет включать в себя завод «Газпрома» по сжижению газа на 13 млн тонн в связке с газохимическим комплексом (ГХК) на 3 млн тонн полиэтилена в год «Русгаздобычи» Артема Оболенского.

Кроме СПГ планируется выпускать 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн пропан-бутана (СУГ) в год. Еще 20 млрд кубометров сухого газа должно пойти в ЕС по газопроводам.

Стоимость каждого из проектов может составить $13 млрд. Оператором проекта является компания специального назначения ООО «Русхимальянс» (на паритетной основе принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче»). Запустить первую очередь комплекса планируется во второй половине 2023 года, вторую — до конца 2024 года. Изначально предполагалось, что партнером «Газпрома» по проекту будет англо-голландская Shell, но в начале апреля компания заявила о выходе из него после изменения схемы создания газоперерабатывающего комплекса.

Помимо этого ВЭБ через «фабрику проектного финансирования» поддержит другой проекта Артема Оболенского — ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ, Приморский край), который предполагает запуск в 2022 году установки метанола и в 2024 году — производства аммиака. Как пояснил Игорь Шувалов, окончательные документы по проектам стороны могут подписать на Восточном экономическом форуме (состоится на следующей неделе).

Как сообщил Игорь Шувалов, также набсовет ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов на судоверфи «Звезда» для второго проекта по сжижению НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Эти средства будут использованы в рамках лизинговой схемы с участием судовладельцев, из которых пока известен только «Совкомфлот» (планирует заказать пять танкеров). Стоимость каждого судна составит около $330 млн (то есть в целом — $4,95 млрд). Как сообщал в ходе набсовета его глава, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, общая стоимость проекта превысит 300 млрд руб. Суда должны быть поставлены до 2024 года. «Тяжелый проект, но как раз такие проекты обязательно требуют поддержки банков и институтов развития»,— отметил глава ВЭБ.РФ.

В июле НОВАТЭК попросил правительство снизить процентные ставки по кредитам для строительства этих СПГ-танкеров на верфи «Звезда». Предполагалось сделать это за счет размещения средств Фонда национального благосостояния на счетах ВЭБ.РФ (см. “Ъ” от 29 июля).

Ольга Мордюшенко