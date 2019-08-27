Google расставила языковые барьеры

Компания Google ограничила возможность платного продвижения в YouTube видеоконтента 44 языками, среди которых есть, например, русский и украинский, но нет белорусского, татарского или башкирского. Проблема затронула в том числе контент белорусскоязычной версии «Радио Свобода». Белорусский рынок — в числе малозначимых для Google, для корпорации модерация такого контента чисто экономический вопрос, полагают эксперты.

Менеджер белорусского YouTube-канала «Радио Свобода» журналист Франтишек Вечерко пожаловался на то, что Google перестала позволять платно продвигать контент на белорусском языке на своем видеохостинге. Претензии журналист опубликовал на своей странице в Facebook и подтвердил в разговоре с “Ъ”. По словам господина Вечерко, в московском офисе американской компании, который курирует в том числе белорусский рынок, ему посоветовали перейти на русский язык. «Мы не хотим переходить на русский язык, для нас это вопрос принципиальный»,— отметил журналист.

Оказалось, что норма, из-за которой контент на белорусском языке перестал проходить модерацию для платного продвижения, появилась еще в 2018 году, поясняет Франтишек Вечерко. По его словам, это связано с введением Google новых правил, согласно которым модераторы должны проверять видео на наличие «хейтспич» (разжигания ненависти) и фейковой информации. Впрочем, проблемы возникли не сразу, уточнил господин Вечерко: поначалу модерацию не проходила лишь часть видео, а в конце концов служба поддержки Google дала официальный ответ, из которого следовало, что прохождение модерации любыми белорусскоязычными видео для платного продвижения было ошибочным.

«Все, кто работает на белорусском языке, столкнулись с аналогичной проблемой и потеряли аудиторию. Мне хочется верить, что такое решение принято из экономических соображений. Но получается, что это на руку Кремлю, который борется за русскоязычное пространство. Язык — это тоже оружие, инструмент политического давления»,— рассуждает Франтишек Вечерко. Проблема коснулась и многих других языков, например татарского, башкирского, киргизского и таджикского, указывает он. Как следует из справочной страницы компании, в интерфейсе «Google Рекламы» доступны 44 языка, среди которых вышеуказанные действительно отсутствуют, но есть, например, русский и украинский.

В пресс-службе московского офиса Google не предоставили “Ъ” официальных комментариев. Собеседник на рынке, знакомый с принципами работы «Google Рекламы», пояснил, что есть неофициальный лайфхак для обхода запрета: для этого необходимо в установках таргетинга видео отметить «все языки».

Согласно оценке российского рынка онлайн-видеосервисов TelecomDaily, за 2018 год YouTube снизил свою долю на нем в сравнении с 2017 годом с 16% до 14,7%. Выручка видеохостинга на российском рынке выросла на 33,7%. Совокупная десктопная и мобильная аудитория YouTube среди россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс., в июне 2019 года составила 41,047 млн человек, по данным Mediascope.

С точки зрения бизнеса международной корпорации отказ от модерации и размещения роликов на не самых распространенных языках — очень понятный шаг, рассуждает руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Набирать штат условно ради трех роликов для компании было бы странно. Но с точки зрения малых народов это очень грустная политика. Если компания ответственная, то должна защищать малые народы и этот вопрос урегулировать»,— считает он.

Господин Зыков сомневается, что в вопросе есть место политике. «Я думаю, речь о целесообразности для бизнеса введения дополнительных штатных единиц для решения этого вопроса. Не будет столько контента, чтобы окупить хотя бы зарплату модераторам»,— уверен он. Наличие, например, украинского языка в интерфейсе «Google Рекламы» эксперт объясняет тремя факторами: сравнительно большой численностью населения страны, геополитической ситуацией и усилиями зарубежной диаспоры.

В свое время языковая ситуация «спасла» «Яндекс» и Mail.ru Group, которые имели возможность развиваться, потому что русский язык был не в приоритете для Yahoo! и прочих интернет-гигантов 1990-х годов, напоминает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Белоруссия — сравнительно маленький рынок, а если Google не может обеспечить весь комплекс сервисов для рынка, то фактически отказывается от ставки на него, отмечает он. По мнению аналитика, видеоблогеры и СМИ на языках, недоступных в «Google Рекламе», могли бы попробовать обратить внимание на сервисы-конкуренты, например российские, но «если вопрос лежит в политической плоскости, то этот вариант отпадает».

Дмитрий Шестоперов