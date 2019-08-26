Источники, знакомые с махинацией

В попытках похитить деньги граждан мошенники начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, звучащими в СМИ. Граждане, услышав знакомую фамилию, с доверием относятся к рекомендациям и указаниям по телефону. В результате страдает не только кошелек клиентов, но и деловая репутация самих экспертов. Финансисты бьют тревогу и предупреждают — настоящие аналитики никогда никому не звонят.

Как сообщили “Ъ” в крупных российских банках, появилась и набирает обороты новая схема хищений. Мошенники выманивают у граждан деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков. Опасаясь усугубления репутационного ущерба, сами эксперты просят не называть фамилии, использующиеся для мошенничеств. По словам собеседников “Ъ”, это имена финансовых аналитиков из числа тех, кто часто дает комментарии на телевидении, радио, в газетах и других СМИ.

«Те, кто интересуется финансовой тематикой, слышат знакомое имя эксперта, которое не раз упоминалось в СМИ, и располагают к нему определенным доверием»,— отмечает один из пострадавших аналитиков.

Подобные звонки бьют и по репутации компаний, и по репутации экспертов, чьими названиями и именами манипулируют мошенники, указывает старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин. По его словам, в таких случаях на удочку мошенников могут попасться не только начинающие инвесторы.

Судя по жалобам, поступающим на горячие линии кредитных организаций, можно выделить две основные схемы мошенничеств с участием имен известных аналитиков. Первая — это перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний. Фамилии, которыми представляются мошенники, носят настоящие аналитики, что показывает поиск в интернете, звонок «аналитика» повышает доверие клиента, и он легко соглашается перевести средства в компанию, название которой похоже на известное. Например, в несуществующую «Альфакапиталкапитал», созвучную с УК «Альфа-Капитал». Естественно, что после «удачной» инвестиции «известный аналитик» пропадал.

В интернете также есть жалобы на подобные схемы — например, на звонки от имени компании «Глобал Инвестментс» со ссылкой на известных на рынке аналитиков, не имеющих к ней не малейшего отношения.

Вторая схема — это звонки тем, кто уже вложил средства в псевдоинвестиционную платформу и желает их вернуть. Помощь от имени банка опять же предлагает известный аналитик. Были жалобы клиентов, которым предлагалось вернуть деньги, вложенные в х90, Alldayoption, Binarium, GlobalFXm.

Аналитик, естественно, гарантировал «безопасность совершаемых процедур в процессе формирования счета, сохранность финансов клиента и обеспечение торговых операций на счетах брокера, работающего в рамках законодательства РФ и имеющего лицензию ЦБ». При этом он пояснял, что вывод денег возможен лишь через Qiwi-кошелек, для чего на этот кошелек нужно перевести 50–100 тыс. руб.

Специалисты по информационной безопасности кредитных организаций сообщили “Ъ”, что зафиксировали chargeback — оспаривания карточных операций в пользу «инвестиционных платформ» x90, Alldayoption и т. п. Клиенты перечисляли туда деньги с банковских карт, а потом не могли вывести по разным причинам. По словам заместителя гендиректора Zecurion Александра Ковалева, не исключено, что мошеннические звонки о помощи вывести средства из «инвестиционных платформ» поступают от сотрудников этих платформ или от лиц, купивших у платформ базу.

В кредитных организациях обеспокоены новой тенденцией. «Банковские аналитики никогда не связываются с частными клиентами по телефону, не проводят консультации по инвестициям и тем более не предлагают свое содействие в их осуществлении»,— предупреждает руководитель аналитического отдела Райффайзенбанка Анастасия Байкова. По словам директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова, аналитики никогда не предлагают в дистанционном режиме перевести деньги на другие счета или установить программы удаленного доступа к компьютеру и телефону клиента.

«В последнее время все банки фиксируют рост активности мошенников, использующих различные схемы для получения данных клиентов и доступа к их средствам,— пояснил господин Иванов.— Успешность подобных атак напрямую зависит от соблюдения клиентом правил информационной безопасности».

В Qiwi сообщили “Ъ”, что сотрудничают с банками-партнерами и с ФинЦЕРТом по этому направлению. При этом там не зафиксировали сильного роста обращений клиентов по таким запросам, поскольку в первую очередь пострадавшие обращаются в свой банк, из которого было проведено списание.

В ЦБ подтверждают, что знают о таком виде мошенничества, которое, по сути, не отличается от других техник социальной инженерии. Банк России, отмечают представители регулятора, «ведет активную работу и с банками, и со СМИ для широкого информирования граждан о мошенничествах».

Вероника Горячева