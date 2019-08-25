Главные новости за выходные 24–25 августа

Открылся саммит G7 во Франции. Лидеры стран «семерки» обсудили вопрос о восстановлении формата G8 с участием России, сообщил японскому агентству Kyodo представитель правительства Японии. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на полях саммита, что «вполне возможно» пригласит на следующую встречу G7, которая пройдет в США, президента России Владимира Путина.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, в котором проходит саммит G7. Он прилетел «для продолжения консультаций по поводу последних инициатив» по приглашению министра иностранных дел Франции. Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, все страны «группы семи» договорились о «совместной позиции по Ирану».

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту не смог с первого раза пристыковаться к МКС. Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки 96 м, но затем он начал отходить. Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что стыковка сорвалась из-за того, что корабль начало трясти, чего ранее не было.

Новая попытка пристыковки намечена на утро понедельника, 26 августа. Экипаж пилотируемого «Союз МС-13» «без замечаний» выполнил тренировку по перестыковке и «готов к выполнению операции», сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

О задачах робота «Федора» на МКС

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении с 1 сентября пошлин на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%.

Такое решение США приняли в ответ на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров.

Как российский рынок реагирует на торговую войну

На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг-концерт в честь юбилея российского флага «Герои рядом с нами». Перед гостями выступили Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, группы «Сурганова и оркестр», «Голубые береты» и оркестры фестиваля «Спасская башня». Мэрия заявила о более 110 тыс. участниках митинг-концерта.

Как проспект Сахарова отдали под митинг-концерт