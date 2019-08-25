Макрон заявил о стремлении стран G7 избежать конфликта с Ираном

Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, заявил телеканалу LCI президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, все страны «группы семи» договорились о «совместной позиции по Ирану». «Такое единство очень важно, потому что позволяет избежать тех разногласий, которые в конечном счете лишь ослабляют позиции каждой из стран»,— отметил президент Франции (цитата по ТАСС).

По информации источника AFP, лидеры стран G7 согласились поручить Эмманюэлю Макрону «поговорить с Ираном и отправить ему сообщение». Таким образом «группа семи» надеется предотвратить эскалацию конфликта в регионе.

Ранее Bloomberg стало известно, что Эмманюэль Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть. В обмен на это Тегеран должен вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и помочь снизить напряженность в Персидском заливе.

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В 2015 году Иран и шесть мировых держав подписали СВПД. В рамках соглашения с Ирана сняли санкции, в обмен на это он должен был отказаться от ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.