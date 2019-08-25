Тренировка экипажа «Союза» по перестыковке прошла успешно

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» «без замечаний» выполнил тренировку по перестыковке и «готов к выполнению операции». Ранее при стыковке возник сбой аппаратуры на МКС.

«Закрытие люков завтра в 03:30, расстыковка в 06:34, стыковка к МИМ-2 (малому исследовательскому модулю "Поиск" МКС.— “Ъ”) в 07:00»,— написал господин Рогозин в Twitter. По его словам, работа с кораблем «Союз МС-14» идет параллельно, 26 августа на 8:30 запланирован маневр перед стыковкой.

Ранее Дмитрий Рогозин назвал «сложной» ситуацию с неудавшейся стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту c МКС. Он пояснил, что при стыковке корабля возник сбой аппаратуры на МКС, «которая отвечает за безопасное сближение и шлюзование».

Робота «Федора» создали в 2015 году. Предполагалось, что он заменит человека в спасательных операциях или в космосе. Планировалось, что робот пробудет на МКС около двух недель и станет помощником космонавтов на станции, в том числе в работах в открытом космосе.

О задачах андроида в космосе читайте в материале “Ъ FM” «Робот Федор составит компанию экипажу МКС».