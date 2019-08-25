МИД Ирана сообщил о прибытии Зарифа на саммит G7

Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел страны Джавада Зарифа во французский Биарриц, в котором проходит саммит G7. Господин Мусави сообщил в Twitter, что глава МИДа приехал «для продолжения консультаций по поводу последних инициатив» по приглашению министра иностранных дел Франции.

«В ходе визита не планируется никаких встреч и переговоров с американской делегацией»,— подчеркнул представитель ведомства.

Ранее AP сообщало, что в Биарриц прилетел самолет из Тегерана. Двумя днями ранее господин Зариф в Париже встретился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Эмманюэлем Макроном. СМИ утверждали, что лидеры стран G7 договорились поручить господину Макрону вести переговоры с Ираном и передать ему общее послание. Сам французский президент заявил, что «семерка» не может выдавать мандат на общение с Тегераном от имени всего клуба, так как является неформальным объединением.

До этого Bloomberg стало известно, что Эмманюэль Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть. В обмен на это Тегеран должен вернуться к соблюдению подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий и помочь снизить напряженность в Персидском заливе.

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