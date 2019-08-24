Бегство прибыли

На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два с половиной года объема иностранных инвестиций. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), из российских фондов акций было выведено $330 млн. Основной объем средств был выведен из нескольких крупных фондов, инвесторы которых могут фиксировать прибыль, полученную на российском рынке с начала года.

Международные инвесторы увеличили вывод средств с российского рынка акций. По оценке “Ъ”, основанной на отчете BofA Merrill Lynch (учитывает данные EPFR), из фондов, ориентированных на российский фондовый рынок, за неделю, закончившуюся 21 августа, инвесторы забрали $330 млн. Это почти в семь раз больше оттока, зафиксированного неделей ранее ($48 млн). Больший объем средств инвесторы вывели более двух лет назад — в середине марта 2017 года. Тогда в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить ставку до 0,75–1% из российских фондов инвесторы вывели $331 млн.

Распродажа рискованных активов затрагивает и другие развивающиеся страны. По данным EPFR, на отчетной неделе фонды, инвестиционная политика которых ориентирована на emerging markets, потеряли почти $2,1 млрд (против $3,4 млрд неделей ранее). «Слабые экономические данные из Европы и Китая, непрекращающиеся торговые войны, а также "главный предвестник рецессии" — инверсия двухлетней и десятилетней кривой доходности казначейских облигаций США усилили ожидания по экономическому спаду в ближайшее время. Это заставляет инвесторов перекладываться в консервативные бумаги высококачественных эмитентов на фоне возрастающих кредитных рисков»,— отмечает аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов.

Впрочем, о тотальном бегстве с российского рынка речи не идет, поскольку основной объем средств на минувшей неделе был выведен только из нескольких фондов.

По словам главного стратега «БКС Глобал Маркетс» Вячеслава Смольянинова, Россия с начала года остается одним из лучших рынков, и появляются инвесторы, которые готовы зафиксировать эту прибыль. По данным Bloomberg, даже с учетом падений в июле-августе российские индексы в долларовом выражении выросли с начала года почти на 20%. Сильнее выросли только фондовые индексы Греции, Ямайки и Египта, но их капитализация даже в сумме в шесть раз меньше российского. «Торговые ограничения, риски рецессии мировой экономики и последовавшие за этим снижение цен на нефть и ослабление рубля заставили многих международных инвесторов сократить позиции в российских акциях»,— отмечает портфельный управляющий по акциям УК ТФГ Филипп Давыденко.

При этом рекордный отток средств иностранных инвесторов почти не отразился на динамике российских фондовых индексов. По итогам пятничных торгов индекс Московской биржи составил 2660,74 пункта, что на 1,7% выше значений закрытия предшествующей недели. Индекс РТС вырос за неделю на 2,2%, до 1268,45 пункта. «Часто в ожидании оттоков портфельные управляющие увеличивают до максимума уровень наличных в портфелях,— отмечает Вячеслав Смольянинов.— Кроме того, в последние годы есть тенденция ухода от страновых и региональных инвестиций к укрупнению через фонды развивающихся рынков в целом».

Вместе с тем участники рынка отмечают иностранные продажи российского долга. По данным EPFR, на минувшей неделе из облигационных фондов было выведено $60 млн, что в полтора раза выше объема средств, выведенного неделей ранее. По словам персонального брокера «Церих Кэпитал Менеджмент» Алексея Уразаева, оттоки из облигаций могли быть вызваны падением курса национальной валюты. В понедельник биржевой курс доллара на российском рынке впервые с середины февраля превысил уровень 67 руб./$, прибавив за три недели почти 6%. По итогам недели курс закрепился возле отметки 66 руб./$. «Зарубежные инвесторы не любят волатильности в рубле и предпочитают переждать ослабление в более надежных активах»,— отмечает господин Уразаев.

В ближайшие недели оттоки из российских фондов продолжатся, но темпы при этом снизятся. «До появления определенности относительно того, будет ли достигнуто торговое соглашение между США с Китаем, сложно предсказать, какие уровни мы можем увидеть по рублю и нефти. Поэтому и ждать изменения в поведении управляющих не стоит»,— отмечет Филипп Давыденко. По мнению Михаила Иванова, отток средств из облигационных фондов, инвестирующих в высокодоходные инструменты, усилится в ближайшем будущем на фоне продолжающегося ухода инвесторов в качество.

Виталий Гайдаев