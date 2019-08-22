Захарова прокомментировала «сигналы» Зеленского для восстановления России в G8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова украинского президента Владимира Зеленского о шагах, которые нужно предпринять России для возвращения своего места в G8, заявила, что Россия ждет от него «сигналов в реальности», а не в соцсетях. Ранее господин Зеленский в Facebook высказал мнение, что сигналом для восстановления России будет «возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков».

«Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности»,— написала госпожа Захарова в Facebook.

Кроме того, представитель российского МИДа отметила, что президенту Украины «подсунули бессмысленный набор букв», и указала на нестыковки в используемых Владимиром Зеленским понятиях. Она предложила «по-братски периодически консультировать» в дипломатической терминологии, пока МИД Украины не укомплектован.

Россию исключили из G8 в марте 2014 после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в клуб ведущих мировых держав. После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против восстановления членства России на текущем этапе. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что возвращение России и воссоздание G8 без выполнения минских соглашений означали бы слабость со стороны G7.

О мотивах восстановления «восьмерки» — в публикации “Ъ” «Семеро одного не жмут».