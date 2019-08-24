«Владельцы акваферм творят все, что хотят»

Лидер Природоохранного союза (Норвегия) Курт Оддекалв во время форума журналистов и экологов стран Баренцева региона Eco-Media-Barents-2019 дал интервью обозревателю “Ъ” Алексею Алексееву.

— В интервью The New York Times вы назвали лососину самой ядовитой пищей в мире. В 2011 году ваша организация выпустила доклад с резкой критикой норвежской индустрии искусственного выращивания лосося. Ситуация как-то изменилась за последние годы?

— Лососевые фермы продолжают расти в размерах, но на них по-прежнему гибнет много рыбы. На них по-прежнему очень много «лососевых вшей». Сейчас для борьбы с лососевыми вшами стали использовать пинагоров (рыб-воробьев). Их помещают в морские садки с лососями, чтобы пинагоры уничтожали лососевых вшей. Но все это блеф. Для того чтобы уничтожить всех вшей, нужно на каждую ферму в десять раз больше пинагоров, чем сейчас. К тому же пинагор умирает через три месяца после того, как его поместили в садок с лососями. Все делается неправильно.

Но главной проблемой, на мой взгляд, является корм, который дают лососям при искусственном выращивании. Он слишком токсичен. К счастью, в корм не добавляют антибиотики, как это было в 1980-е и 1990-е годы, но все равно в нем по-прежнему много ядовитых компонентов. Прежде всего корма для рыб, изготовленные из сои, содержат дифлубензурон — канцероген, убивающий ракообразных. Мы готовимся судиться с фермерами лососевых из-за исчезновения креветок в море. У нас есть результаты исследования, доказывающего отрицательное влияние аквакультуры лососей на поголовье креветок, вылавливаемых на севере Норвегии — в областях Финнмарк и Тромс. Рыбаки, занимающиеся выловом креветок, теряют свой бизнес из-за токсичности кормов, которые используются на лососевых фермах. Токсичен и навоз от рыб, скапливающийся на аквафермах на дне. В средстве, применяемом для борьбы с сапролегниозом (грибковой инфекцией), тоже содержатся канцерогенные компоненты.

В корме для лососей также содержится канцерогенный пестицид эндосульфан, уже давно запрещенный в остальной Европе. Несколько лет назад Норвегия пролоббировала повышение предельно допустимого уровня эндосульфана в корме для лососевых в десять раз. Очень токсична еще одна добавка — антиоксидант этоксиквин.

— Может быть, органически выращенный лосось избавлен от всех этих проблем с вредными веществами?

— Вся идея органической пищи — бред. Я занимаюсь экологией в том числе и продуктов питания, поэтому я в курсе. Парень, который создает правила по так называемому органическому лососю,— лидер в аквакультуре. И другие парни, сидящие в совете по органическим продуктам питания, имеют отношение к аквакультуре. Неудивительно, что они признали органическими большинство лососевых ферм.

— А дикий лосось менее опасен для употребления в пищу, чем лосось, выращенный в неволе?

— К сожалению, из-за побегов искусственно выращенных лососей с ферм дикий лосось в Норвегии постепенно исчезает и скоро исчезнет совсем. Во многих ресторанах под видом дикого лосося вам подадут выловленного в открытом море лосося, сбежавшего с аквафермы, или его потомка.

— Описанная вами ситуация в аквакультуре лососевых характерна только для Норвегии?

— Нет. Это не только норвежская история. Ситуация с аквакультурой абсолютно одинаковая во всех странах, где ей занимаются,— в Норвегии, Чили, Канаде, Великобритании, США, России. Владельцы акваферм во всем мире делают одно и то же. Они покупают политиков, а затем творят все, что хотят. Им глубоко плевать на правила, законы, на экологию, на то, чтобы предотвращать столкновение искусственно выращенных лососей с дикими, запрещать использование токсичных веществ. Будущее зависит от того, как будут вести себя политики, чего мы сможем от них добиться. Мы приложим все силы, чтобы заставить их что-то предпринять для изменения ситуации.