Спрос клюнул

В регионах Сибири резко увеличилось производство речной рыбы По оценкам Alto Consulting Group, за шесть месяцев 2019 года производство замороженной рыбы выросло на 14%, свежей — на 30%. Местные рыбопереработчики говорят, что изменение объемов зависит от спроса потребителей, которые на фоне увеличивающихся цен на морскую рыбу заинтересовались речной. Аналитики отмечают, что общие объемы производства рыбы в Сибири незначительны, поэтому местная свежемороженая и живая рыба не станет продуктом, доступным в качестве основы рациона для населения.



За первое полугодие 2019 года рост производства замороженной речной рыбы в Сибирском федеральном округе составил 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, производство свежей рыбы выросло на 30%, рассказали „Ъ“ в Alto Consulting Group. В Росрыболовстве „Ъ“ подтвердили увеличение объемов промышленного освоения пресноводной рыбы. «В рамках промышленного рыболовства объем добычи водных биоресурсов на территории Томской области составил за первое полугодие 2019 года 566 т, что на 55% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. В Новосибирской области вылов водных биоресурсов за первое полугодие 2019 года пока на уровне прошлого года — 3 тыс. т, однако основные объемы вылова приходятся на второе полугодие, на осенний период», — сообщили в пресс-службе Росрыболовства. По данным администрации Томской области, объем переработки рыбной продукции в регионе за последние пять лет вырос в 2,6 раза и составил в 2018 году 3,5 тыс. т в год, объем вылова водных биоресурсов также достиг уровня 3,3 тыс. т (рост в 2,5 раза). В Новосибирской области объем производства рыбной продукции в 2018 году составил 29,5 тыс. т (+ 4,6 тыс. т к 2017 году), в том числе из рыбы местного происхождения — 6,9 тыс. т. Рыбы местного происхождения в производстве стало использоваться на 19% больше, говорили весной этого года в областном министерстве природных ресурсов. В основном в товарных объемах выращиваются пелядь, карп и сазан.

Сами рыбопереработчики говорят, что рост производства связан с увеличивающимся в регионах спросом на речную рыбу. «Объемы переработки рыбы местного производства действительно растут, как и спрос на речную рыбу. Из 6 тыс. т, которые сегодня мы добываем в Новосибирской области, 80% продаем в регионе: поймали, пересыпали льдом и привезли в магазин. Несколько лет назад мы ловили 2 тыс. т»,— говорит генеральный директор «Новосибирскрыбхоза» Анатолий Гавриленко. По данным владельца ООО «Рыба из апреля+» (Томская область) Алексея Пивикова, местное сырье становится все более востребованным: «В нашем производстве сейчас до 35% занимает местная рыба. Раньше эта доля была около 15%». Растущий спрос производители объясняют динамикой цен на морскую рыбу. «Если раньше рыба была доступным для всех товаром, цены на нее были ниже, чем на мясо, то сейчас морская рыба стоит дороже мясных продуктов. Логично, что спрос перераспределяется в сторону речной и озерной рыбы. Сейчас ее берут чаще, чем семгу или форель»,— говорит Алексей Пивиков.

По данным Alto Consulting Group, цена на речную рыбу в Сибирском федеральном округе за 2018 год увеличилась на 5% относительно предыдущего года, однако за первое полугодие 2019 года уменьшилась на 1% относительно прошлого года. Рекордные показатели вылова и производства аквакультуры в 2018 году, поддерживающиеся в 2019 году, привели к тому, что цены на рыбу, например, на кету и горбушу, снизились в пределах 2%, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Он отмечает, что общий объем производства рыбы в Сибири не превышает 4–6 тыс. т в год. «Учитывая, что в России было в прошлом году добыто 238,6 тыс. т рыбы (+8,6% к 2017 году), сибирские объемы — капля в море. При этом годовой улов морской рыбы в 25 раз превышает улов речной, и это без учета искусственно выращенной аквакультуры»,— говорит Дмитрий Жарский. Производство аквакультуры, полуфабрикатов, свежемороженой, свежей рыбы и рыбопродуктов традиционно развивается в Дальневосточном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, в Сибири климатические и природные условия этому не способствуют, поэтому предложение формируется в основном за счет импорта и поставок из регионов с традиционно хорошо развитым промыслом, говорит эксперт. Он отмечает, что выращивание аквакультуры в Сибири сопряжено с высокими издержками, связанными в первую очередь с потреблением тепловой и электроэнергии, чем в регионах с более благоприятным климатом. «Объемы производства рыбы в Сибири низкие, поэтому свежемороженая, а уж тем более живая рыба здесь не является продуктом, доступным в качестве основы рациона для широких слоев населения. Заместить свежемороженой или живой рыбой относительно дорогое мясо КРС и уж тем более все еще достаточно дешевое мясо птицы рыбой невозможно»,— считает он.

Оксана Павлова